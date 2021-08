Il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti ha siglato il decreto che dà ufficialmente il via al meccanismo del bonus TV da 100 euro, che consente di acquistare un nuovo apparecchio (TV o decoder) per ricevere il segnale DVT-T2 con codifica Hevc main 10. L’incentivo, cumulabile con quello precedente da 50 euro per tutti coloro che sono in possesso dei requisiti necessari (ISEE fino a 20 mila euro annuali), è attivo per tutti i cittadini che intendano accedervi (non sono previsti limiti ISEE). Si tratterà di procedere alla rottamazione dei vecchi apparecchi televisivi, non più utili alla ricezione del nuovo segnale che sta per affacciarsi sulla scena mondiale.

Richiedere il bonus TV da 100 euro potrebbe essere anche più semplice del previsto, dal momento che non occorrerà presentare il modello ISEE, o compilare un’auto-certificazione in cui si dichiari che il proprio valore ISEE familiare non superi i 20 mila euro annuali. L’unico requisito da rispettare è quello di poter usufruire del bonus TV da 100 euro una sola volta per ciascun nucleo familiare. Facciamo presente che ci si potrà avvalere dell’incentivo anche per quanto riguarda gli acquisti online (un altro punto a favore dell’iniziativa, che speriamo possa coinvolgere quanti più utenti possibili visto l’imminente passaggio al segnale di trasmissione DTB-T2 del digitale terrestre con codifica Hevc main 10 per lo sgombero delle frequenze della banda 700, passate all’impiego dell’infrastruttura di rete mobile 5G).

Come ormai è chiaro, vista la firma del decreto relativo al bonus TV da 100 euro riservato a tutti i cittadini italiani senza limiti di ISEE da parte del ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti, non dovrebbe passare troppo tempo dall’erogazione vera e propria dell’incentivo, che è proprio ad un passo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.