Arrivano aggiornamenti importanti, in queste ore, a proposito di iOS 15 e di un possibile passo indietro da parte di Apple, per specifiche modifiche che erano state annunciate nel corso della presentazione del nuovo sistema operativo. Dopo avervi parlato di una recente beta resa pubblica dalla mela morsicata, come qualcuno forse ricorderà tramite il nostro articolo specifico, oggi 21 agosto occorre concentrarsi per forza di cose su Safari e sul modo in cui cambierà il browser del produttore.

Cambiano le cose per Safari con l’aggiornamento iOS 15

In particolare, come qualcuno ricorderà, Apple al WWDC aveva rivelato che Safari avrebbe ricevuto una revisione completa dell’interfaccia utente. Alcune delle modifiche sono state molto apprezzate dagli utenti che frequentano le community di settore dedicate a questo particolare pubblico, altre decisamente meno. Vedere per credere quelle che includevano il posizionamento della barra degli URL nella parte inferiore del display. Ebbene, proprio questo annuncio aveva generato molte reazioni da parte della comunità degli sviluppatori.

Non tutto è perduto per coloro che non vogliono fare questo step. In primo luogo, iOS 15 si trova ancora in versione beta e l’aggiornamento in questione non è ancora definitivo. Aggiungiamo, poi, che la recente versione beta 6 di iOS 15 offre agli utenti la possibilità di godere di un’esperienza Safari più standard ed in linea con quello che abbiamo osservato fino ad oggi tramite il browser. In parole povere, Apple non dovrebbe costringere tutti gli utenti a utilizzare il nuovo design dell’interfaccia utente di Safari.

Staremo a vedere se la decisione finale di Apple andrà effettivamente in questa direzione con il nuovo aggiornamento iOS 15, oppure se alla fine non sarà consentito al pubblico di scegliere. La sensazione è che gli utenti siano nettamente più favorevoli alla prima soluzione, secondo quanto abbiamo raccolto proprio in queste settimane in Italia e nel resto del mondo.