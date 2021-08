C’è gran fermento in casa Apple, lato software. L’uscita iOS 15, nella sua versione definitiva e finale, si sta avvicinando a grandi passi. Proprio nelle ultime ore è stata rilasciata la quinta beta della nuova versione del sistema operativo, destinata naturalmente agli sviluppatori. Nello stesso tempo, da alcuni indizi si apprende che arriverà anche un update iOS 14.8, inaspettato questo si ma probabilmente con uno specifico scopo.

Le novità di iOS 15 nella quinta beta

Come è naturale che sia, giunti a qualche settimana dall’uscita iOS 15 definitiva, l’ultima beta rilasciata nelle scorse ore porta con se ben poche novità, semmai una correzione di bug e miglioramenti generali al firmware. Il prodotto software è già abbastanza maturo per essere rilasciato globalmente. A due settimane esatte dalla beta 4, il nuovo pacchetto sperimentale arriva dunque sui melafonini supportati e contemporaneamente viene rilasciato iPadOS 15 e tvOS 15. Una volta giunto in via definitiva il nuovo aggiornamento porterà con se importanti novità per le videochiamate e la messaggistica, si focalizzerà sulla privacy, garantirà il riconoscimento del testo nelle foto e nelle immagini ma anche un nuovo design delle notifiche. Anche il browser Safari cambierà in alcuni aspetti con una ridisegnata barra di navigazione.

Non solo uscita iOS 15

Chi attende solo l’uscita iOS 15 nelle prossime settimane si sbaglia di grosso. Nelle scorse ore, Brendan Shanks sul suo profilo Twitter ha rivelato che l’ultimo aggiornamento di Xcode 13 lascia trapelare un indizio indiscutibile sul prossimo avvento di iOS 14.8. Il nuovo aggiornamento firmware non era di certo preventivabile a così breve distanza dal prossimo major update del mese di settembre, eppure un senso. Intanto va detto che iOS 14,7 non ha messo la parola fine per tutti ai problemi di scarsa autonomia dei melafonini, dunque il nuovo firmware potrebbe fare la differenza. Poi, è già risaputo che Apple consentirà ai suoi clienti di scegliere se passare proprio a iOS 15 o restare vincolati a iOS 14 continuando però a ricevere ciclicamente le patch di sicurezza. Ebbene, considerando la nuova strategia, proprio il pacchetto iOS 14.8 ha decisamente senso.