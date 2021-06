Hulu ha presentato ufficialmente il protagonista maschile di How I Met Your Father, lo spin-off della celebre comedy che avrà una versione rivista e aggiornata con Hilary Duff alla guida di un cast nuovo di zecca.

Accanto a lei come protagonista maschile di How I Met Your Father ci sarà Chris Lowell, già volto della serie Veronica Mars e del relativo film, apparso negli ultimi anni anche in GLOW : l’attore è stato scelto per interpretare un amico di Sophie, la donna al centro della storia che racconta al proprio figlio come ha incontrato suo padre. Il meccanismo narrativo resta dunque lo stesso della serie originale, ma stavolta c’è una protagonista femminile a raccontare le storie di un “affiatato gruppo di amici” che nel 2021 sono “impegnati a capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di appuntamenti e delle opzioni illimitate“, come recita la sinossi dello spin-off.

Il protagonista maschile di How I Met Your Father sarà un “aspirante musicista che lavora come autista di Uber per sbarcare il lunario e vive con il suo migliore amico Tom“, un uomo intelligente ma anche cinico quando si tratta d’amore, nonché uno dei migliori amici della protagonista Sophie.

Prima di diventare il protagonista maschile di How I Met Your Father, Lowell è apparso nel ruolo di Stosh “Piz” Piznarski nel revival di Veronica Mars, mentre in precedenza ha interpretato piccoli ruoli in Private Practice della ABC e Enlisted della Fox. Con Alison Brie e Betty Gilpin ha preso parte alla serie drammatica di Netflix GLOW.

L’annuncio del protagonista maschile di How I Met Your Father arriva a poche settimane dal via libera alla produzione della serie da parte di Hulu: dopo vari tentativi naufragati in passato, stavolta il format creato da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger (This Is Us) andrà in porto, anche se non è chiaro in che rapporto sarà rispetto alla serie madre, se ci saranno dei richiami diegetici o se si tratterà soltanto di trasporre la stessa trama in una versione femminile. Si propende in realtà per la prima opzione, visto che i creatori della serie originale Carter Bays e Craig Thomas sono a bordo come produttori esecutivi.