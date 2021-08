C’è ancora tanta estate, in Summer Of Love di Shawn Mendes. Il cantautore di Toronto riesce a riprendersi la bella stagione ormai agli sgoccioli – perché sì, dopo Ferragosto il solleone è sempre in discesa insieme alle vacanze – e lo fa con un brano fresco, dance e sensuale nel suo tipico stile.

Per il video di Summer Of Love di Shawn Mendes si è scomodato nuovamente il regista Matty Peacock, già regista per il singolo Wonder, con immagini girate in Spagna nel mare di Maiorca. La canzone è stata scritta a 3 mani dallo stesso Mendes insieme al producer Tainy e la crew NEON16.

L’ispirazione, come racconta il cantautore canadese, è arrivata proprio durante una vacanza. Ecco le parole di Shawn Mendes:

Lo stesso entusiasmo è condiviso da Tainy, che offre più dettagli sul sound scelto per il nuovo singolo.

L’ultimo disco in studio di Shawn Mendes è Wonder, quarta esperienza dopo Handwritten (2015), Illuminate (2016) e Shawn Mendes (2018) e nella quale ospita Justin Bieber nella traccia Monster. Secondo le prime indiscrezioni Summer Of Love potrebbe essere un’anticipazione di un nuovo album sul quale, per il momento, non si hanno notizie.

Dal 2019 è impegnato in una relazione con Camila Cabello. Nel mese di marzo la coppia è stata derubata mentre si trovava in casa. I malviventi non si erano accorti che i due fidanzati fossero all’interno e per questo si sono dileguati, ma si erano portati via le chiavi del SUV di Shawn Mendes. Su questa vicenda i due artisti non si sono mai pronunciati.

Summer Of Love di Shawn Mendes e Tainy è disponibile da oggi in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming, mentre il video ufficiale si trova su YouTube. Di seguito il testo e la traduzione del brano.

[Verse 1]

Kisses on your body were like heaven

We were taking it slow

Tangled in the sheets until the evening

There was nowhere to go, yeah

We were in a daze learning each other’s shapes

Tracing shadows of rain down your back, oh

Kisses on your body, you’re my memory baby nothing comes close

[Chorus]

It was the summer of love

A delicate daydream

And for a couple of months

It felt like we were 18

It was the summer of

[Post-Chorus]

La-la-love

La-la-love, yeah

It was the summer of

La-la-love

La-la-love

[Verse 2]

Meditation and tequila

Calling you my señorita

Didn’t know how much I need ya

Hate it when I have to leave ya

I’ve been taking mental pictures

For when I miss you in the winter

Staying up until the sunrise

Praying it won’t be the last time

[Chorus]

It was the summer of love

A delicate daydream

And for a couple of months

It felt like we were 18

It was the summer of

[Bridge]

Kisses on your body were like heaven

We were taking it slow

Tangled in the sheets until the evening

There was nowhere to go, no

[Chorus]

It was the summer of love (It was the summer of love)

A delicate daydream (A delicate daydream)

And for a couple of months (And for a couple of months)

It felt like we were 18, yeah

It was the summer of

[Post-Chorus]

La-la-love

La-la-love, yeah

It was the summer of

La-la-love

La-la-love

It was the summer of

La-la-love

La-la-love, yeah

It was the summer of