Shawn Mendes e Camila Cabello derubati nel loro appartamento di Los Angeles. La notizia è stata riportata da TMZ che ha raccolto le testimonianze di alcune fonti vicine alla coppia di artisti. Secondo le prime indiscrezioni Shawn e Camila si trovavano in casa mentre i ladri facevano incursione da una finestra.

Shawn Mendes e Camila Cabello derubati

TMZ riferisce che i malviventi si sono introdotti nell’appartamento ignari che la coppia fosse all’interno. Per questo, accortisi che i due artisti fossero in casa, i ladri si sono dati alla macchia ma non prima di appropriarsi delle chiavi del SUV di Shawn Mendes, un Mercedes G-Wagon.

Mendes e Cabello fortunamente non hanno subito aggressioni. La coppia ha subito allertato la polizia di Los Angeles e in questo momento gli inquirenti stanno indagando per risalire ai responsabili. Per il momento non ci sono sospettati né arresti.

Rubato il SUV di Shawn Mendes

I dettagli sulla vicenda sono ancora fumosi, ma tutte le fonti concordano nel furto del SUV di Shawn Mendes, l’unico bottino portato via dai malviventi. All’interno dell’abitazione, dunque, i ladri non hanno avuto il tempo di prelevare altri oggetti in quanto messi in fuga dai proprietari.

Per il momento Shawn Mendes e Camila Cabello, derubati, non hanno rilasciato dichiarazioni sui loro canali social. La coppia ha scoperto l’amore durante il lockdown e a gennaio sono spuntate le prime indiscrezioni su un possibile matrimonio. Prima di Natale avevano pubblicato The Christmas Song, un duetto inedito.

In queste ore non ci sono aggiornamenti su Shawn Mendes e Camila Cabello, derubati durante il weekend e privati del SUV che si trovava all’esterno della loro abitazione di Los Angeles: i fan si aspettano dichiarazioni sui social dei due artisti ma per il momento i diretti interessati si sono chiusi nel silenzio, nell’attesa della conclusione delle indagini.