I Huawei P20 e P20 Pro stanno finalmente iniziando a registrarsi per la closed beta di HarmonyOS 2.0 in Cina (era stato detto che il momento sarebbe arrivato a luglio, ma eravamo ancora increduli a riguardo). Come riportato da ‘Huawei Central‘, gli utenti in possesso di questi device possono ora iscriversi al programma beta per ricevere presto la relativa build. Tenendo conto della roadmap di HarmonyOS 2.0, i Huawei P20 e P20 Pro riceveranno l’aggiornamento nella prima metà del 2022. Tuttavia, il produttore cinese ha accelerato il processo di test, saltando oltre metà dell’anno per fornire prima il nuovo sistema operativo. Lanciati nel 2018, i Huawei P20 e P20 Pro rappresentavano l’avanguardia della fotografia ottenuta grazie all’apporto dell’intelligenza artificiale. Il modello Pro è stato il primo smartphone al mondo dotato di un sistema di tripla fotocamera.

Dal punto di vista software, i Huawei P20 e P20 Pro erano equipaggiati con EMUI 8.1, arrivando poi, dopo una serie di major-upgrade, a ricevere EMUI 10 (Android 10). La modifica dell’intero software di questa precedente ammiraglia fornirà un’esperienza completamente nuova agli utenti. La beta di HarmonyOS 2.0 si sta ora preparando per l’implementazione a bordo dei Huawei P20 e P20 Pro e, una volta che l’azienda avrà chiuso le selezioni per il programma beta, inizierà a spingere la build attraverso l’aggiornamento OTA.

Siamo certi che tra voi ci siano ancora tanti proprietari di questi dispositivi: saremmo curiosi di sapere cosa pensate di questo eventuale passaggio ad HarmonyOS 2.0, che comunque richiederà ancora un certo periodo di tempo prima di concretizzarsi (parliamo pur sempre di una transizione veramente profonda, che necessita di un adattamento non di poco conto da parte del team di sviluppo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.