Esce Stratego degli Iron Maiden, seconda anticipazione del nuovo disco in prossima uscita dopo The Writing On The Wall. La band di Bruce Dickinson è pronta ad offrire una nuova anteprima di Senjutsu, seguito ideale di The Book Of Souls in uscita il 3 settembre.

Prima di annunciare The Writing On The Wall e di conseguenza il nuovo attesissimo album, Bruce Dickinson aveva stuzzicato i fan con un indizio: durante un’intervista indossava una maglietta con la scritta “Belshazzar’s Feast”, un riferimento al capitolo 5 del libro di Daniele della Bibbia Ebraica. Da quel dettaglio i fan erano arrivati al titolo: The Writing On The Wall, infatti, fa riferimento alla leggeda del re Baldassar punito da Dio per aver infranto il vasellame del tempio di Gerusalemme.

Dio, secondo la Bibbia Ebraica, scrisse sul muro del tempio il numero dei giorni restanti sul trono per Baldassar, che per decifrare quel messaggio chiamò proprio Daniele. Per questo la storia di Baldassar è anche nota come Writing On The Wall, appunto, e i fan avevano indovinato il titolo del primo singolo estratto dal nuovo disco con estrema precisione.

Da The Book Of Souls (2015) sono passati 6 anni e per questo Senjutsu è un album attesissimo. The Writing On The Wall ha soddisfatto le aspettative: gli Iron Maiden sono tornati con un brano che coniuga metal e folk e con un video ufficiale diretto da Nicos Levesey e animato da Mark Andrews e Andrew Gordon, entrambi ex dirigenti della Pixar. “Ci siamo ispirati al video di Deutschland dei Rammstein“, ha detto Dickinson dopo l’uscita del primo singolo.

Stratego degli Iron Maiden è il secondo singolo che rompe il silenzio prima dell’uscita di Senjutsu, e la band lo ha annunciato nelle ultime ore sui social lasciano i fan in febbrile attesa di ascoltare il nuovo materiale degli eroi britannici dell’heavy metal.