Esce The Writing On The Wall degli Iron Maiden, e i fan più accaniti avevano ragione. Sono passate poche settimane da quegli indizi snocciolati dal boss Bruce Dickinson durante un’intervista rilasciata per Sky News. La voce epica della band britannica parlava di “piani segreti” che la giornalista Kay Burley avrebbe avuto sotto gli occhi, e da quel momenti la fanbase degli Iron Maiden si è scatenata con la caccia all’indizio.

Il riferimento alla Bibbia Ebraica

Dalla t-shirt con la scritta Belshazzar’s Feast siamo arrivati al capitolo 5 del libro di Daniele della Bibbia Ebraica, noto anche come Writing On The Wall. Sono stati tutti bravissimi. Il titolo del nuovo singolo è The Writing On The Wall ed è una piccola grande perla venuta fuori dopo 6 anni di silenzio. Per il momento non è dato sapere se questo singolo anticipa un nuovo album. L’ultimo disco in studio degli Iron Maiden è The Book Of Souls (2015).

Il risultato è un brano suggestivo, con un’apertura acustica e un ritmo incalzante che attinge dalle grandi ballate folk rafforzate dalle chitarre distorte che hanno reso grande la Vergine di Ferro. The Writing On The Wall degli Iron Maiden è stata scritta da Bruce Dickinson e dal chitarrista Adrian Smith, con la produzione di Kevin Shirley e la co-produzione del bassista e fondatore Steve Harris. E sì, il tocco di Steve si sente eccome, con i suoi power chord e i suoi riff galoppanti.

La mano della Pixar

Il video di The Writing On The Wall degli Iron Maiden è un pezzo altrettanto da 90: le immagini animate sono opera di due ex dirigenti della Pixar, Mark Andrews e Andrew Gordon, che sono anche fan della band britannica, con regia di Nicos Livesey. Ecco le dichiarazioni di Bruce Dickinson:

“Avevo un’idea abbastanza chiara del concept del video e quando ho incontrato Mark e Andrew, su Zoom, è stato sin da subito chiaro che eravamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda, e ciò si è rafforzato con l’aggiunta di Nicos e il suo giovane team dei BlinkInk. Le nostre riunioni settimanali su Zoom erano sia altamente creative che molto divertenti! Sono molto orgoglioso di come è venuto il video. E’ più simile a un mini-film in realtà. Sapevo che avrebbe funzionato non appena Mark avesse dato vita alle mie idee con i suoi incredibili storyboard. Ho pensato che avremmo potuto creare qualcosa di molto speciale insieme. Penso che l’abbiamo fatto e spero che i nostri fan siano d’accordo. In effetti è praticamente creato dai fan dei Maiden”.

Di seguito il testo e la traduzione di The Writing On The Wall degli Iron Maiden.

Testo

[Verse 1]

Across a painted desert lies a train of vagabonds

All that’s left of what we were it’s what we have become

Once our empires glorious, but now the empire’s gone

The dead gave us the time to live and now our time is done [Pre-Chorus 1]

Now we are victorious, we’ve become our slaves

A land of hope and glory building graveyards for the brave [Chorus]

Have you seen the writing on the wall?

Have you seen that writing?

Can you see the riders on the storm?

Can you see them riding? Can you see them riding? [Verse 2]

Holding onto fury is that all we ever know

Ignorance our judge and jury all we’ve got to show

From Hollywood to Babylon, holy war to kingdom come

On a trail of dust and ashes when the burning sky is done [Pre-Chorus 2]

A tide of change is coming and that is what you fear

The earthquake is a-coming, but you don’t want to hear

You’re just too blind to see [Chorus]

Have you seen the writing on the wall?

Have you seen that writing?

Can you see the riders on the storm?

Can you see them riding? Can you see them riding?

Riding next to you [Outro]

Have you seen the writing on the wall?

Have you seen that writing?

Can you see the riders on the storm?

Can you see them riding?

Have you seen the writing on the wall?

Have you seen that writing?

Can you see the riders on the storm?

Can you see them riding?

Can you see them riding?

Riding next to you

