Il nuovo album degli Iron Maiden ha un nome, una data e una tracklist. Dopo The Writing On The Wall, singolo che ha rotto il silenzio dopo 6 anni, la band di Bruce Dickinson ha finalmente annunciato il 17esimo capitolo in studio della carriera.

Il nuovo album degli Iron Maiden

Il nuovo album degli Iron Maiden è Senjutsu e uscirà il 3 settembre 2021 in vari formati:

Standard 2CD Digipak

Deluxe 2CD Book Format

Deluxe heavyweight 180G Triple Black Vinyl

Special Edition Triple Silver & Black Marble Vinyl (from selected retailers)

Special Edition Triple Red & Black Marble Vinyl (from selected retailers)

Super Deluxe Boxset featuring CD, Blu-Ray and Exclusive Memorabilia

Digital album (streaming and download)

La band ha anche annunciato che il pre order sarà disponibile a partire da mercoledì 21 luglio. Con l’annuncio della nuova musica in arrivo degli Iron Maiden, i fan si erano scatenati in una caccia all’indizio a seguito di un’intervista in cui Bruce Dickinson indossava una maglietta con la scritta “Belshazzar’s Feast”, un riferimento al capitolo 5 del libro di Daniele della Bibbia Ebraica dal titolo, appunto, The Writing On The Wall.

Il primo singolo estratto è un accostamento audace tra metal e folk, con chitarre acustiche in evidenza che si poggiano su cavalcate di basso e batteria, nel pieno stile epico e ricercato degli Iron Maiden.

Bruce Dickinson ha raccontato che i lavori per il nuovo album degli Iron Maiden sono iniziati nel 2019, durante una pausa del Legacy Of The Beast World Tour. Ecco le sue dichiarazioni:

“Siamo tutti davvero entusiasti di questo album. L’abbiamo registrato all’inizio del 2019 durante una pausa nel tour Legacy, ma ma c’è stato bisogno di un lungo periodo di preparazione prima dell’uscita, tra la creazione delle copertine e la realizzazione dei video. Ovviamente la pandemia ha ritardato di più le cose. Le canzoni sono molto varie e alcune sono piuttosto lunghe. Ci sono anche una o due canzoni che suonano in modo piuttosto diverso dal nostro solito stile, e penso che i fan dei Maiden saranno sorpresi… in senso buono, spero!”.

Lo stesso entusiasmo appartiene a Steve Harris, bassista e fondatore della band:

“Abbiamo scelto di registrare di nuovo al Guillaume Tell Studio, in Francia, perché quel posto ha un’atmosfera molto rilassante. L’installazione è perfetta per le nostre esigenze: ​​l’edificio era un cinema e per questo ha un soffitto molto alto, quindi c’è un’ottima acustica suono. Abbiamo registrato questo disco nello stesso modo in cui abbiamo lavorato per The Book Of Souls in cui scrivevamo una canzone, la provavamo e poi la mettevamo insieme mentre era tutto fresco nelle nostre menti. Ci sono alcune canzoni molto complesse e che hanno richiesto un sacco di duro lavoro per farle suonare esattamente come volevamo, quindi il processo a volte è stato molto impegnativo, ma Kevin è bravo a catturare l’essenza della band e penso che ne sia valsa la pena! Sono molto orgoglioso del risultato e non vedo l’ora che i fan lo ascoltino”.

Per quanto riguarda il titolo del disco, per Senjutsu si intende quella variante del Jutsu, una tecnica di manipolazione dei chakra spesso utilizzata dai ninja con l’uso di energia naturale. Chi pratica il senjutsu è spesso un saggio.

La tracklist

01 Senjutsu (Smith/Harris) 8:20

02 Stratego (Gers/Harris) 4:59

03 The Writing On The Wall (Smith/Dickinson) 6:13

04 Lost In A Lost World (Harris) 9:31

05 Days Of Future Past (Smith/Dickinson) 4:03

06 The Time Machine (Gers/Harris) 7:09

07 Darkest Hour (Smith/Dickinson) 7:20

08 Death Of The Celts (Harris) 10:20

09 The Parchment (Harris) 12:39

10 Hell On Earth (Harris) 11:19

Considerate le descrizioni di Harris e Dickinson, è già esploso l’hype per ascoltare i nuovi brani. Non si esclude la pubblicazione di nuovi singoli prima dell’uscita del nuovo album degli Iron Maiden, una delle novità più attese del 2021 nonché degli stessi fan della Vergine di Ferro, una delle band heavy metal più influenti degli ultimi 40 anni.