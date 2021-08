Ultimi episodi di Delitti in Paradiso 10 che volgerà al termine proprio il prossimo 19 agosto. Rai2 ha deciso di premere il piede sull’acceleratore nella messa in onda della serie franco-britannica e questa settimana ha allietato il pubblico con ben tre appuntamenti. Questo significa che oggi e il prossimo 19 agosto vedremo, rispettivamente, gli episodi 7 e 8 in cui ci saranno due nuovi casi da affrontare, ma quali?

Quello che sappiamo è che la serie avrà una stagione numero 11 e che i fan sono in attesa di capire cosa succederà ai suoi protagonisti ma, prima, il pubblico italiano dovrà mettersi comodo e godersi il doppio finale.

ATTENZIONE SPOILER!

La decima stagione di Delitti in Paradiso si concluderà questo giovedì quando le indagini su un’altra morte hanno coinciso con grandi cambiamenti per la squadra. L’ultimo caso vedrà Emmet Peterson (Wil Johnson) confessare di aver ucciso il suo più vecchio amico, nonostante non avesse un movente e non ricordasse di averlo fatto. Ma, come sempre, c’era di più nella storia, e tutto sarà legato ad un evento passato, ma quale?

Prima di capire cosa succederà nel finale e quali saranno le implicazioni romantiche per Neville e Florence Cassell, l’appuntamento con Delitti in Paradiso 10 è fissato per oggi, 15 agosto, nel prime time di Rai2 con il penultimo episodio in cui quattro giovani organizzano un addio al celibato che finisce in tragedia quando il proprietario della barca viene trovato morto sulla spiaggia.

Ad uccider l’uomo è stato un arpione da pesca subacquea ma le indagini saranno molto complicate. I quattro uomini partecipanti alla festa sono ubriachi e la nave è stata sempre ferma a 11 miglia dalla spiaggia dove è stato trovato il corpo della vittima, cosa è successo davvero e come andrà a finire la decima stagione della serie? Lo scopriremo in pochi giorni tra oggi e giovedì sera.