Sembra che il sole stia tramontando, dopo 25 anni, su Squadra Speciale Cobra 11. La serie tedesca si prepara a chiudere i battenti proprio oggi, 17 agosto, su Rai2 con un maxi episodio xxl che concluderà la stagione e, molto probabilmente, anche la storia di Semir e i suoi. Proprio qualche giorno fa l’episodio è andato in onda in Patria e oggi farà lo stesso su Rai2 con la consapevolezza che la serie in questi ultimi anni ha perso la sua verve e i tedeschi giurano che anche gli ascolti sono colati a picco specie dopo la partenza di Tom Beck.

L’anno scorso Squadra Speciale Cobra 11 è stato rinnovato di nuovo, ma a differenza degli sforzi precedenti, questo è stato un reset che il pubblico non ha molto gradito anche se la serie è riuscita a sopravvivere a grandi colpi di scena e rinnovamenti, cosa succederà adesso dopo questo maxi finale?

Squadra Speciale Cobra 11 torna in onda oggi, 17 agosto, con un doppio episodio dal titolo in cui ha bisogno di un nuovo rene e Marc è un possibile donatore, ma sta lavorando sotto copertura. Durante la sua ricerca Semir e Vicky si immergono nel mondo del contrabbandiere di esseri umani Youssef Allawi, contro il quale Marc è impegnato.

Successivamente Semir è in prigione e per Vicky le cose non si mettono bene visto che perde il suo titolo di poliziotta. Inoltre Marc è dato ormai per morto ma la nostra new entry non si arrenderà e partirà alla sua ricerca finendo di nuovo nei guai, Vicky spinge questa ingiustizia in una campagna contro l’uomo che ha tradito il suo ragazzo. Tutto quello che succederà questa sera potrebbe essere l’unica cosa che vedremo di Squadra Speciale Cobra 11 dopo 25 anni insieme.

Il doppio episodio sarà in grado di accontentare tutti regalando un degno (possibile) finale alla serie tedesca?