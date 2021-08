Il finale di Squadra Speciale Cobra 11 andrà in onda la prossima settimana, il 17 agosto, su Rai2 con un episodio XXL. Questa è la novità di casa Rai dopo le due settimane dedicate alle Olimpiadi. La serie tedesca tornerà in onda con un doppio episodio questa sera e con il finale martedì prossimo quando scopriremo di cosa ne sarà di Semir e i suoi.

Il finale di Squadra Speciale Cobra 11 in realtà è il settimo episodio della stagione 48 e in Patria andrà in onda proprio questa sera mentre in Italia andrà in scena martedì prossimo. Le anticipazioni rivelano che Vicky non sta bene e ha bisogno di un nuovo rene e Marc è un possibile donatore ma purtroppo è a lavoro sotto copertura. Quando lei e Semir si mettono sulle tracce dell’uomo si immergono nel mondo del contrabbandiere di esseri umani e le cose prendono una piega davvero inaspettata.

Prima di capire come finirà la serie, Squadra Speciale Cobra 11 ci darà appuntamento a questa sera con due episodi. dal titolo Istinto paterno e Il nemico interiore in cui Roman Kramer crede che suo figlio Nino sia coinvolto in un crimine ma quando tutto viene chiarito, lui si sente responsabile di un altro ragazzo, Leonhard, un suo amico, che ha rubato ad un trafficante d’armi e che adesso è finito nei guai.

🚓 L'azione di Squadra Speciale Cobra 11 è pronta ad animare la vostra serata su #Rai2 👉🏻 questa sera ore 21.20 su #Rai2 e in streaming su #RaiPlay! pic.twitter.com/dFxeYUcoiH — Rai2 (@RaiDue) August 10, 2021

Infine, Vicky si schianta in autostrada ma fortunatamente sopravvive all’incidente senza problemi apparenti ma quando vengono a galla i suoi problemi: gli antidolorifici le hanno danneggiato i reni ed ha bisogno di dialisi. Quando la sua compagna di stanza, che ha una malattia ai reni, muore, le cose si complicano per lei e l’unica cosa che le rimane da fare è trovare qualcuno che possa aiutarla per un trapianto. Arrivata in clinica scopre che un’infermiera non è quello che sembra.