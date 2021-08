Jennifer Aniston e David Schwimmer fidanzati? Questo è il gossip che impazza in queste ore in tutto il mondo. Mai coppia fu così desiderata come quella formata dai famosi Rachel e Ross di Friends e dopo il ritorno di fiamma di Jennifer Lopez e Ben Aflleck, adesso tutti sognano il lieto fine per i due protagonisti della famosa commedia americana. Ma cosa c’è di vero?

Mentre i loro nomi impazzano sui social tanto da finire nella trend topic di Twitter, Jennifer Aniston e David Schwimmer ridono davanti a quella che sembra essere solo una folle fantasia dei fan. A lanciare il gossip ci ha pensato un tabloid inglese, Closer, che per primo ha annunciato che tra i due protagonisti di Friends ci sarebbe del tenero riportando non meglio precisate fonti “vicine alla coppia”.

Jennifer Aniston e David Schwimmer fidanzati oppure no? Il gossip è nato da un presunto riavvicinamento dei due attori dopo la reunion di Friends proprio perché i due hanno rivelato al pubblico che ai tempi delle riprese della serie erano innamorati. In particolare, hanno ammesso di essersi sentiti “come due navi che non si incrociavano mai perché sempre impegnati”.

Alla fine quei sentimenti ci hanno regalato la sintonia e l’amore di Ross e Rachel e i fan, in qualche modo, sono stati accontentati. Adesso però visto che i rumors si sono fatti così assordanti, lo stesso pubblico sogna quello che possiamo definire uno spin-off di Friends dedicato proprio alla mitica coppia. Il tabloid ha rivelato delle loro presunte serate passate a bere vino, cenare e ridere per recuperare il tempo perduto ma mentre i fan sognano, iI portavoce di David Schwimmer smentiscono il gossip di Closer.

Niente da fare quindi per il lieto fine per Ross e Rachel o avremo tempo di capire se tra i due c’è di nuovo del tenero oppure no?