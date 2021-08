Elton John a Portofino, a passeggio per il centro storico con marito e figli al seguito. Non solo Jennifer Lopez e Ben Affleck, anche Elton John ha scelto Portofino per una breve sosta durante le sue vacanze estive in Italia.

L’artista è stato fotografato con suo marito David Furnish, a Portofino con i figli al seguito. La famiglia felice è stata intercettata tra le strade del centro, durante la sua vacanza in yacht che ha previsto una sosta sulla terraferma.

Il cantante è apparso in tenuta estiva, comoda e colorata. 74 anni di età, Elton John non ha lesinato sui fiori: ha scelto di sfoggiare una camicia arancione a fiori alla quale ha abbinato dei pantaloni corti blu e un paio di scarpe casual, tutto firmato Gucci.

Con Elton John e David Furnish anche i figli Zachary, 10 anni, ed Elijah, 8 anni, tra le stradine del porticciolo ligure. I quattro hanno fatto una pausa al ristorante Puny per un pasto e in una boutique di orologi, come riporta Tgcom24 oggi.



La stessa fonte riporta: “Quando i due coniugi sono poi saliti sul loro yacht la rockstar inglese, 74 anni, ha dovuto fare una sosta per riprendere fiato ed è stato poi aiutato a salire sulla scaletta”, sottolineando il fatto che Elton John sia apparso leggermente appesantito rispetto al passato.

Non si conoscono le prossime tappe delle vacanze estive dell’artista, che tuttavia sembra ne stia approfittando per trascorrere qualche settimana di relax assoluto tra le acque italiane con la sua famiglia, a bordo di un lussuoso yacht.

Il matrimonio tra Elton John e David Furnish risale al 2014 ma i due erano già Stati Uniti civilmente nel 2005.