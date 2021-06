Il flirt apparentemente platonico tra Jennifer Aniston e David Schwimmer continua a tenere banco a un mese dall’uscita di Friends: The Reunion, l’incontro del cast sul set originale della serie dopo oltre 25 anni dal debutto. Stavolta ad alimentare la curiosità sulla rivelazione emersa dallo show, ovvero i sentimenti reciproci nati tra gli interpreti di Ross e Rachel, è stata la Aniston, confermando che non c’è mai stato nulla di fisico tra loro.

Jennifer Aniston e David Schwimmer si sono infatuati reciprocamente in modo importante durante le prime stagioni della sitcom, ma siccome erano entrambi impegnati in altre relazioni, non hanno mai vissuto il loro potenziale amore. L’attrice di The Morning Show ne ha parlato con Howard Stern durante l’episodio di mercoledì 22 giugno del suo spettacolo SiriusXM, confermando che non ha mai dormito col collega e che, in caso contrario, non avrebbe problemi ad ammetterlo.

Jennifer Aniston e David Schwimmer non sono mai diventati una coppia, ma la notoriamente riservata attrice stavolta ci ha tenuto a specificare che non avrebbe motivo di nascondere la loro storia, se ci fosse stata. Anzi…

Direi con orgoglio che mi sono scopata Schwimmer se fosse successo, ma no. Eravamo entrambi impegnati e non era mai il momento giusto. Non avrebbe funzionato. La bellezza di tutto questo era che qualunque cosa provassimo, abbiamo letteralmente incanalato tutto in Ross e Rachel. Penso sia forse questo il motivo per cui ha funzionato in quel modo.

Inoltre una storia tra Jennifer Aniston e David Schwimmer non sarebbe certo rimasta ignota alle colleghe e grandi amiche Courteney Cox e Lisa Kudrow, ha aggiunto l’attrice californiana, cercando di convincere della sua sincerità un incredulo Stern.

Giuro sulla mia vita che non lo abbiamo mai fatto. E loro lo saprebbero perché ne avrebbero sentito parlare. Possono garantirlo.

La rivelazione della cotta reciproca tra Jennifer Aniston e David Schwimmer è stata una delle poche vere novità emerse dalla reunion di Friends, ancora disponibile in streaming su Now.