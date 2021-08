Oggi è stato svelato il trailer di Oasis Knebworth 1996, insieme alle date della proiezione del film-evento in Italia e all’estero.

Oasis Knebworth 1996 approderà nelle sale cinematografiche italiane il 27 settembre 2021 per restarci tre giorni, dal 27 al 29 settembre. L’uscita italiana è leggermente posticipata rispetto a quella del resto del mondo, del 23 settembre.

Oasis Knebworth 1996 sarà poi disponibile in CD, vinile e DVD/Blu-ray dal 19 novembre.

A 25 anni dalla prima serata di concerti record tenuti a Knebworth nel 1996, oggi gli Oasis svelano il trailer del loro atteso documentario cinematografico che uscirà nelle sale cinematografiche dopo l’estate.

Il film-evento è diretto da Jake Scott, regista vincitore dei Grammy che si occuperà di portare sul grande schermo un pezzo fondamentale della storia degli Oasis e della musica internazionale.

Oasis Knebworth 1996 è la celebrazione cinematografica di uno dei concerti più iconici degli ultimi 25 anni. La pellicola si concentrerà sulla musica del gruppo dei fratelli Gallagher e sull’esperienza dei fan. Il film celebra infatti anche il rapporto speciale tra gli Oasis e i loro fan, coloro che hanno consentito al gruppo di festeggiare la sua musica attraverso un enorme concerto-evento, uno dei più grandi degli anni ’90.

Oasis Knebworth 1996 è il racconto dello spettacolo ma attraverso gli occhi dei fan presenti; a corredo una serie di filmati live e backstage dell’evento, con interviste alla band e agli organizzatori del concerto che ha scritto una pagina bellissima ed emozionante della storia della musica.

L’album live

Non solo il film al cinema. Oasis Knebworth 1996 sarà anche un album live la cui pubblicazione è attesa per il 19 novembre da Big Brother Recordings Ltd.

L’uscita prevede un 2CD e triplo LP in vinile 180gr con audio HD. Uscirà anche il DVD, come un set triplo di dischi che comprende il documentario cinematografico Oasis Knebworth 1996 oltre ai concerti dal vivo in versione integrale, ed il Blu-ray in formato disco singolo.

I formati in edizione limitata includono il 2CD + DVD del documentario cinematografico, oltre a un Super Deluxe Box Set che include il triplo LP, 2CD e triplo DVD più repliche dei cimeli originali del concerto, disponibili esclusivamente nello store della band.