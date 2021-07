Arriva al cinema in Italia il documentario Oasis Knebworth 1996. Il film verrà trasmesso nei cinema della penisola a settembre, già note le date delle proiezioni.

Il film documentario che celebra il 25° Anniversario del Live degli Oasis a Knebworth Park sarà nei cinema italiani il 27, 28 e 29 settembre e nel mondo dal 23 settembre. I biglietti per assistere alle proiezioni saranno disponibili da martedì 10 agosto.

La data scelta per l’avvio delle prevendite non è casuale: segna i 25 anni dalla prima delle due serate che hanno visto i fratelli Gallagher sul palco.

Oasis Knebworth 1996 è la storia del rapporto speciale tra gli Oasis e i loro fan fino alla realizzazione del più grande concerto degli anni ’90. Le immagini del film documentario Oasis Knebworth 1996 sono prese dall’archivio del gruppo con contenuti inediti, filmati del backstage ma anche interviste con la band, gli organizzatori e i fan presenti.

Il progetto è stato diretto dal regista vincitore di Grammy Award Jake Scott e vuole celebrare non solo la storia degli Oasis ma anche uno dei concerti live più iconici degli ultimi 25 anni della musica internazionale. Le canzoni e l’esperienza del live ma soprattutto i ricordi, quelli dei fan e quelli della band: grandi protagoniste sullo schermo saranno le emozioni legate al mondo delle note, quelle vissute dalle persone che hanno contribuito a fare la storia degli Oasis e della musica internazionale.

Le due serate raccontate sono quelle da record si sono tenute il 10 e l’11 agosto 1996, con oltre un quarto di milione di giovani fan da tutto il mondo che confluirono a Knebworth Park, nell’Hertfordshire, per assistere al leggendario set, sold out in meno di 24 ore, che adesso rivive nel documentario Oasis Knebworth 1996.

Noel Gallagher e Liam Gallagher saranno i produttori esecutivi.

Liam Gallagher dichiara: “Knebworth per me è stato il Woodstock degli anni 90. Le uniche cose importanti erano la musica e le persone. Non mi ricordo molto di quel concerto, ma non lo dimenticherò mai. È stato biblico”.

Noel Gallagher aggiunge: “Non posso credere che non abbiamo mai suonato Rock ’n’ Roll Star!”