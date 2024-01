Ne ha per tutti, soprattutto per gli artisti contemporanei e inevitabilmente per il fratello: nelle nuove rivelazioni di Liam Gallagher su Noel c’è ancora l’amaro in bocca per lo scioglimento degli Oasis, uno split mai digerito e che non smette di tormentarlo.

Cos’ha detto Liam Gallagher su Noel

Il pensiero di Liam Gallagher su Noel è sempre lo stesso: è stato our kid a portare la band allo scioglimento, ma non solo perché quella volta a Parigi sedette in macchina e tagliò la corda prima dell’esibizione (qui tutta la storia). Secondo Liam, il fratello da tempo giocava a fare la primadonna con atteggiamenti da frustrato.

In un’intervista al Guardian ha ricordato quelle volte in cui Noel partiva per tour acustici tra un impegno e l’altro con gli Oasis: “Se vuoi fare le tue piccole cose perché non ricevi abbastanza attenzione sentiti libero, amico”. Per Liam il problema era tutto nel bisogno di attenzioni del fratello, dunque, un crescendo di necessità di spazio e riflettori che lo avrebbe reso sempre più insofferente nei confronti del fratello.

Poi, la fine degli Oasis che travolse Liam. Il cantautore descrive quel momento con queste parole: “Mi hanno gettato sotto un ca**o di autobus. La mia intera vita è crollata”.

Il dolore per la fine degli Oasis

Come detto in apertura, lo scioglimento degli Oasis tormenta ancora Liam Gallagher. L’ex frontman racconta al Guardian cosa accadde negli anni successivi a quel maledetto 2009.

Le sue parole: “Stavo seduto a casa senza management, senza ufficio e nessuno con cui parlare veramente”. Suo fratello Noel, al contrario, “Entrava nel suo grande ufficio dirigenziale con tutti che gli correvano dietro” e ancora oggi “pensa di essere nel giusto, ma vedremo”.

A quanto pare i due non si sono mai più sentiti privatamente. “Mai una chat, niente di niente” puntualizza Liam. Che significherà quel “vedremo”?

