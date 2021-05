Jenna Ortega presterà il volto a Mercoledì Addams nella serie Wednesday di Tim Burton. Il progetto televisivo, che vedremo su Netflix, è descritto come una commedia di formazione, incentrata sulla giovane figlia di Gomez e Morticia mentre studia alla Nevermore Academy. In questo istituto cerca di controllare la sua abilità psichica che emerge e allo stesso tempo fermare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale, e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa. La serie non racconterà solo la parte fantasy, ma si focalizzerà anche sui primi tumulti adolescenziali della giovane Mercoledì.

Scritta dai creatori di Smallville, Al Gough e Miles Millar, Wednesday è composta da otto episodi, tutti diretti da Burton, che ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo insieme ai due sceneggiatori, i quali sono gli come showrunner della serie. La Ortega eredita il ruolo che fu di Christina Ricci nei due film della famiglia Addams, usciti rispettivamente nel 1991 e nel 1993, e che rese l’attrice iconica in tutto il mondo.

Visto il suo legame col franchise è lecito chiedersi se la vedremo, in qualche modo, coinvolta nel progetto di Burton. In realtà ci sono stati molti rumours sulla sua possibile partecipazione, secondo cui la Ricci avrebbe interpretato la madre di Mercoledì, Morticia Addams. Tali voci di corridoio, però, non sono mai state confermate e sono destinate a restare tali. Almeno per ora.

Classe 2002, Jenna Ortega si è fatta conoscere al pubblico per aver interpretato la giovane Jane nella serie Jane the Virgin, grazie alla quale ha ottenuto la prima parte da protagonista nello show Disney, Harley nel mezzo. Tra i suoi lavori, anche Iron Man 3, la serie You, ed è doppiatrice nella serie animata Jurassic World: Nuove avventure.

L’attrice ha pubblicato uno scatto su Instagram per confermare la notizia del suo ingaggio nella serie di Tim Burton, in cui la si vede impugnare il copione: “Spero di rendere giustizia a Mercoledì Addams”.