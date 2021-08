C’è in circolazione un nuovo SMS Gruppo ISP che solo all’apparenza sembra essere inoltrato da Intesa Sanpaolo. Eppure siamo al cospetto di un nuovo tentativo di phishing o truffa ai danni degli italiani e a nome dell’istituto bancario in questo 2021. Meglio conoscere a fondo il messaggio per comprendere il potenziale pericolo in cui si potrebbe incorrere in questo momento.

L’ennesimo SMS Gruppo ISP assume una forma testualeun po’ diversa dalle precedenti ed è quello riportato nell’immagine di apertura articolo. Con tono allarmistico, si invita il correntista a reimpostare i propri dati, dunque di certo la password, andando su uno specifico link. Inutile dire che sebbene il messaggio testuale cambi, l’obiettivo è sempre lo stesso: traghettare ignari utenti verso un finto sito Intesa Sanpaolo in cui verranno richieste le informazioni di accesso e altri dati sensibili e proprio questi verranno utilizzati per attività fraudolente e dannose. Chi riceve la comunicazione non deve temere alcun blocco del proprio account che è solo la leva utilizzata da malintenzionati per spingerli all’azione ma la “minaccia” non ha alcun fondamento oggi come in passato, esattamente come nel caso di altre campagne di phishing.

Per fortuna la stessa Intesa Sanpaolo ha già smentito la paternità dell’ultimo SMS Gruppo ISP, attraverso il suo profilo Twitter. Non c’è alcuna nota di questo tipo inoltrata dal noto istituto bancario, né in questo momento né in altri. Un consiglio da seguire sempre, senza il rischio di incorrere in qualche trappola, è quello di non dare credito a comunicazioni di questo tipo perché proprio la banca non richiederà mai dati personali ai suoi clienti nella modalità SMS, né tantomeno via mail. La stessa comunicazione potrà essere cestinata senza che vi sia dato alcun credito. La regola vale oggi come nel futuro, senza alcuna eccezione e dunque sarà il caso di tenerla a mente.