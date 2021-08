Slitta ancora Delitti in Paradiso 10 su Rai2: il ritorno in onda con la seconda parte di stagione, inizialmente previsto per l’8 agosto, è stato rimandato per lasciare ulteriore spazio agli speciali sulle Olimpiadi, dopo che la seconda rete Rai si è trasformata in rete olimpica per coprire tutte le gare e gli eventi principali di Tokyo 2020.

Delitti in Paradiso 10 ha debuttato in prima tv in chiaro su Rai2 lo scorso luglio: dopo il quinto episodio, la serie è andata in pausa col cambio di programmazione della rete, che ha dedicato molte prime serate alle gare olimpiche.

Anche domenica 8 agosto Delitti in Paradiso 10 non va in onda per lasciare spazio alla rubrica Il Circolo degli Anelli, a cura di Rai Sport, condotto da Alessandra De Stefano. Il crime anglo-francese di BBC tornerà con gli ultimi tre episodi inediti per concludere la programmazione a ridosso di Ferragosto: Delitti in Paradiso va in onda con un episodio inedito giovedì 12 agosto e uno domenica 15 agosto, per poi concludersi col finale di stagione il 19 agosto. In ciascuna serata l’episodio in prima tv sarà seguito da repliche della stessa serie.

Ecco la trama di Delitti in Paradiso 10 in onda in prima serata giovedì 12 agosto, con l’episodio 6 intitolato Messaggio dall’Oltretomba, (seconda parte del quinto). In questo episodio tornano nella serie due volti storici delle prime stagioni: Sara Martins riprende il ruolo di Camille Bordey, che ritornerà nello sperduto atollo caraibico di Saint Marie per scagionare la madre da un caso di omicidio, e ci sarà spazio anche per un cameo di Ben Miller nei panni di Richard Poole, sebbene il personaggio sia morto.

Saputo del ferimento di sua madre Camille torna da Parigi e affianca Neville Parker nell’indagine. Catherine racconta di aver visto Pasha Verdinikov al porto il giorno dell’omicidio e questa informazione porta importanti scoperte.

A Ferragosto Rai2 trasmette il penultimo episodio di Delitti in Paradiso 10, il settimo: ecco la trama.

Un addio al celibato va storto quando l’ospite della battuta di pesca viene trovato arpionato su una spiaggia la mattina dopo. Ma poiché la barca non si è mai spostata, come avrebbe potuto farlo qualcuno dei partecipanti?

Infine Delitti in Paradiso 10 chiuderà la stagione, salvo ulteriori cambi di programmazione, giovedì 19 agosto in prima serata su Rai2 con l’ottavo ed ultimo episodio.