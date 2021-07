Con la cerimonia di apertura del 23 luglio le Olimpiadi 2020 sono finalmente partite, tra mille incertezze in una Tokyo blindata e assediata dalla paura dei contagi da Covid. Rimandati di un anno a causa della pandemia, proprio come era avvenuto con gli Europei di calcio, i Giochi della XXXII Olimpiade vedranno in competizione centinaia di atleti internazionali in 33 sport per un totale di 50 discipline e 339 eventi, che avranno luogo principalmente nella capitale giapponese, alla sua seconda Olimpiade in città dopo quella del 1964.

Le Olimpiadi 2020 saranno forse ricordate come le più tormentate di sempre, perfino percepite a rischio cancellazione fino a pochi giorni prima della partenza: un evento che ha messo a dura prova le capacità degli organizzatori di realizzare un festa dello sport che tenesse insieme le esigenze di sicurezza sanitaria e quelle relative allo svolgimento delle gare, ma che certo sarà molto diverso da quelli a cui tutti abbiamo assistito finora, anche solo per la mancanza di un pubblico dagli spalti che non sia fatto di pochissimi selezionati.

Per entrare nell’atmosfera di queste Olimpiadi 2020 così peculiari, conoscere la storia dei Giochi e del Paese ospitante, il canale culturale ARTE.tv rende fruibili gratuitamente, con sottotitoli in italiano, una serie di documentari per scoprire curiosità e aneddoti sul Paese del Sol Levante e per entrare nello spirito olimpico. Ecco una selezione di titoli disponibili sia online sul sito Arte.tv/it, sia sulle app ARTE per smart TV, Fire TV, Apple TV e dispositivi mobili.

Giochi Olimpici: L’Importante è Partecipare

Il breve documentario Giochi Olimpici: L’Importante è Partecipare fa parte della docuserie Stories of Conflict – La Storia in 7 Minuti: una breve clip racconta come nel corso della Storia le Olimpiadi abbiano rappresentato un terreno di scontro pacifico tra Stati, in cui la vittoria è data dalla conquista della vetta del medagliere. L’episodio ripercorre alcuni dei momenti che hanno segnato la storia delle Olimpiadi, dalla vittoria simbolica di Jesse Owens contro la Germania Nazista nel 1936 fino alle tensione storica tra Washington, Mosca e Pechino.

Yukio Mishima: Scrivere Fino Alla Morte

Incluso nella serie di documentari dedicata ai personaggi dimenticati del XX secolo, The Lost Ones, l’episodio Yukio Mishima: Scrivere Fino Alla Morte racconta la tragica storia del più grande scrittore giapponese della sua generazione. Ossessionato dall’idea della simbiosi tra corpo e arte, Yukio Mishima tentò un colpo di stato inneggiando all’imperatore nel 1970, prima di suicidarsi alla maniera degli antichi samurai, davanti a una folla terrorizzata ma anche attratta dal suo coraggio, dopo aver scritto l’ultima frase del suo ultimo libro.

La Tokyo di Daidō Moriyama

Fotografo nipponico cresciuto nel Giappone degli anni ’40 piagato dalla Seconda Guerra Mondiale, Daidō Moriyama ha sempre messo la fotografia al centro dei suoi vagabondaggi nell’umanità. La Tokyo di Daidō Moriyama mostra una Capitale ben lontana dall’immaginario comune: il suo è un viaggio nel quartiere che gli ha dato i natali, Kamagasaki, popolato perlopiù da pendolari e invisibili, e nello Shibaya, dove svetta la cosiddetta Collina dell’Amore, con la sua accesa e lussuriosa vita notturna.

Gacha Gacha

Questa docuserie racconta in nove episodi alcune delle più interessanti curiosità sul Giappone: cultura, abitudini, oggetti e dettagli che fanno parte della vita quotidiana, dall’angolazione degli inchini ai jingle dei semafori fino ai “washlet”, i servizi igienici diffusi in tutto il Paese e altamente tecnologici.

Tokyo 2020: Prove Generali per il Regno degli Anziani

Il problema dell’innalzamento dell’età media in Giappone è molto sentito: si stima che nel 2060 il Paese conterà tanti anziani quanti individui in età da lavoro. In realtà già oggi la popolazione sta invecchiando a tal punto da rendere possibile l’esistenza di un target commerciale di centenari, con molte attività commerciali che propongono tariffe scontate ad hoc per loro. Tokyo 2020: Prove Generali per il Regno degli Anziani spiega perché i Giochi Paralimpici del 2020, posticipati al 2021, potrebbero essere una vera e propria prova generale rispetto alla società futura, un’occasione per chiedersi se la Capitale sia davvero inclusiva e priva di barriere architettoniche e cosa offra alle persone con mobilità ridotta.