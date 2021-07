Dopo il finale della nona stagione debutta anche Delitti in Paradiso 10 su Rai2, al via in prima visione in chiaro da metà luglio con una programmazione un po’ ballerina. A quanto pare Delitti in Paradiso 10 su Rai2 partirà di mercoledì, ma poi la programmazione si sposterà alla domenica dal secondo appuntamento in poi, sempre in prima serata.

Delitti in Paradiso 10 su Rai2 esordirà dunque mercoledì 14 luglio con i primi due episodi in onda dalle 21.15, mentre dal terzo in poi tornerà nella collocazione di palinsesto della domenica, come avvenuto per la nona stagione che si è conclusa il 4 luglio con gli ultimi due episodi.

Protagonista di Delitti in Paradiso 10 su Rai2 è la new entry della nuova stagione Ralph Little, nei panni di Neville Parker, il nuovo detective arrivato da Londra nell’atollo caraibico immaginario di Saint Marie a metà della nona stagione. Dopo aver deciso di restare sull’isola nonostante le sue fobie e il suo legame con la capitale inglese, Parker fa squadra con i colleghi per risolvere misteriosi casi di omicidi che si verificano in questo luogo paradisiaco.

Ecco le trame della première di Delitti in Paradiso 10 su Rai2, in onda il 14 luglio con gli episodi 1 e 2.

Quando la presentatrice di un telegiornale viene trovata strangolata nella sua piscina, Neville è sicuro che il suo popolare co-conduttore sia il colpevole. Ma dato che era in diretta al momento dell’omicidio, come avrebbe potuto farlo?

La squadra è sconcertata quando un archeologo viene avvelenato durante uno scavo, ma non ci sono prove per dimostrare come sia avvenuto il delitto. Nel frattempo, Neville mette alla prova le sue abilità in una gara di cucina di granchi dell’isola.

Dopo il debutto coi primi due episodi Delitti in Paradiso 10 su Rai2 proseguirà con i restanti 6 che compongono la stagione ogni domenica, dal 18 luglio in prima serata.