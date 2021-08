Sono iniziate le riprese di Romanzo Radicale, docufiction diretta da Mimmo Calopresti e su cui Rai punterà, si spera, il prossimo anno. Si tratta di una coproduzione Rai Fiction e Italian International Film (una società del Gruppo Lucisano), prodotta da Fulvio e Paola Lucisano con Paola Ferrari.

Romanzo radicale è descritto come “il racconto dell’avventura politica e umana di Marco Pannella, attraverso le risorse espressive della fiction per i momenti più intimi, il repertorio, per i gesti che hanno fatto epoca e che nessuna rappresentazione riuscirebbe a restituire con la stessa forza e, infine, le testimonianze degli amici o di chi a lui si è opposto”, secondo la prima descrizione ufficiale della fiction.

“Un controcanto utile e necessario per restituire, almeno in parte, la vita e la complessità di uno straordinario uomo del Novecento”, conclude il comunicato.

“Sono felice di assumermi la responsabilità di raccontare un uomo che è stato capace di affermarsi in tutta la sua complessità, un individuo che è riuscito, grazie anche alle sue contraddizioni, a diventare società e affermare per tutti noi la società dei diritti”, afferma il regista Mimmo Calopresti.

Svelata anche la prima immagine del protagonista, un irriconoscibile Andrea Bosca nei panni di Marco Pannella. Nel cast della fiction Romanzo Radicale anche Maxence Dinant nel ruolo di Jean Yves Autexier, Irene Casagrande interpreta Mirella Parachini, Marco Leonardi è Gianfranco Spadaccia, e Francesco Siciliano è Franco Roccella.

La regia è affidata a Mimmo Calopresti, mentre Monica Zapelli e Luca Lancise curano la sceneggiatura e con la collaborazione di Mimmo Calopresti.

Andrea Bosca è noto al pubblico italiano per aver lavorato in numerose fiction quali: Fuoriclasse, La dama velata, I Medici, Il capitano Maria, Non Dirlo al Mio Capo, Made in Italy e lo vedremo in Nudes. Nel 2018 è apparso anche nella serie tv americana Quantico.