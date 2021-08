Giunge a quota metà stagione Inés dell’Anima Mia su Canale5, il period drama spagnolo in onda dallo scorso venerdì con due episodi in prima serata sull’ammiraglia Mediaset.

Composta da 8 episodi Inés dell’Anima Mia prosegue il 6 agosto entrando nel vivo della storia raccontata dall’omonimo romanzo dell’amata scrittrice cilena Isabel Allende: dopo aver scoperto la morte del marito, la protagonista Inés de Suárez (Elena Rivera) si unisce alla spedizione spagnola per la conquista del Cile nel 1540, vivendo nel contempo una appassionata storia d’amore col condottiero Pedro de Valdivia (Eduardo Noriega).

Inés dell’Anima Mia raggiunge così il giro di boa di una stagione che terminerà venerdì 20 agosto. Ecco le trame degli episodi 3 e 4 della serie, intitolati rispettivamente La Morte: Meno la si Teme, Più dà Vita e La Terra Promessa, in onda su Canale5 il 6 agosto a partire dalle 21.30.

Pedro de Valdivia affronta De la Hoz per la conquista del Cile. Pedro confessa ad Ines di non disporre dei soldati necessari per la spedizione.

Pedro de Valdivia, Ines e tutti quelli che si erano volontariamente uniti alla spedizione, si trovano ad affrontare l’attraversamento dell’insidioso deserto che li separa dal Cile. Gli ostacoli sono diversi, dall’aspro deserto agli indigeni Mapuche.

L’adattamento di Inés dell’Anima Mia – disponibile anche su Amazon Prime Video – è una delle prime visioni che Canale5 ha scelto di proporre per il palinsesto estivo, insieme a Olivia Forte Come La Verità, appena partita e in onda fino al 10 agosto, e Grand Hotel – Intrighi e Passioni, che dopo le prime due stagioni terminerà con la terza ed ultima parte in onda da domenica 8 agosto.