Cast e personaggi di Olivia Forte Come la Verità sono pronti ad intrattenere il pubblico di Canale5 al martedì sera, il 3 il 10 agosto prossimo, per un totale di sei episodi. Non mancheranno i casi del giorno per la nostra eroina e nemmeno quello che ci accompagnerà per tutta la durata di questa prima stagione che potrebbe irretire il pubblico.

In realtà gli ascolti estivi di Canale5 stentano a decollare e dove non sono riusciti Can Yaman e Alessandro Preziosi, potrà riuscire Laëtitia Milot? Chi ricorda l’attrice sa bene che è stata protagonista de La Mia Verità, la serie francese andata in onda ormai quattro anni fa e che questa sera torna in questa versione spin-off.

Da allora sono passati cinque anni, Olivia Alessandri (Laëtitia Milot), ora, lavora come avvocato ed ha aperto uno studio legale in Costa Azzurra e dopo aver scoperto la verità sul suo tragico passato, ha deciso di aiutare anche gli altri con la sua stessa determinazione. Cast e personaggi di Olivia Forte Come la Verità andranno in scena con ben tre episodi dal titolo La disperazione di una madre, Il prezzo di una vita e Giochi pericolosi in cui Emma, una giovane donna accusata dal marito di tradimento e abbandonata, tenta di uccidersi con il figlioletto, buttandosi dal terrazzo di un palazzo.

Toccherà ad Olivia e Sole’ne evitare il peggio e proprio la protagonista deciderà di aiutarla indagando su una clinica dove era stata ricoverata per un malore esattamente nove mesi prima della nascita del figlio. Nel secondo episodio, il giudice non concede la libertà vigilata ad Alexis Alban, che condannato a 25 anni, ha scontato la pena minima di 15.

Dopo l’udienza, Olivia riceve una telefonata dalla figlia Lou, che le chiede di assistere una sua compagna di danza ritenuta responsabile della morte del bambino che accudiva come babysitter. Infine, l’avvocato Alessandri indaga su un caso di bullismo all’interno di un liceo. La giovane coinvolta è ricoverata in fin di vita e sembra abbia tentato il suicidio buttandosi da un cavalcavia. Ma in realtà la questione nasconde ben altri segreti che metteranno in pericolo anche la vita della giovane figlia di Olivia.