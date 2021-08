Chicago P.D. 7 si ferma venerdì 13 agosto. Primo stop per la serie di Italia1 che la prossima settimana non andrà in onda per lasciare spazio al calcio. Gli appassionati sanno già che nei prossimi giorni la rete giovane di casa Mediaset si concentrerà proprio sul calcio e questo significa che Chicago P.D. 7 tornerà in onda con due nuovi episodi il 20 agosto, salvo cambiamenti.

A quel punto la programmazione potrebbe di nuovo premere sull’acceleratore visto che la stagione è composta da ben 20 episodi e tra quindici giorni saremo ancora fermi al dodicesimo.

Prima di fasciarci la testa per via della mancata messa in onda, i fan faranno bene a mettersi comodi per gustare il Jay Halstead gate in onda nei due episodi di oggi, 6 agosto. L’appuntamento è fissato per le 21.30 con gli episodi 11 e 12 dal titolo, rispettivamente, Le regole del quartiere e Il Diavolo che conosci in cui a seguito di tre rapine fatte ad alcuni nuovi locali di Canaryville l’Intelligence riesce a scoprire i colpevoli.

Nel corso di un’operazione organizzata per arrestare uno spacciatore, la squadra scopre che questi è in realtà un poliziotto, e cerca un modo per incastrarlo. Intanto, Jay è tornato dopo un periodo di riabilitazione mentre Burgess dice a Ruzek che aspetta un bambino da lui e la stessa comunicazione dovrà farla anche a Voight. Sarà alla fine del primo episodio che la verità sulla sua situazione verrà a galla, come reagirà il nostro protagonista?

Il resto lo scopriremo dopo la pausa di cui sentiremo parlare ancora soprattutto quando gli spettatori si troveranno davanti ad una partita di calcio e non davanti ai casi di Voight e i suoi. Quale sarà la loro reazione e quando tornerà la serie firmata da Dick Wolf? Il 20 agosto è ancora molto lontano.