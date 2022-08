Il finto finale di Chicago P.D. 9 è dietro l’angolo. Anche per gli agenti della serie americana è arrivato il momento di sedere in panchina e proprio il prossimo 5 settembre andranno in scena gli ultimi episodi, o almeno quelli che Italia1 ha scelto per chiudere i conti con questa prima parte di stagione. Il sipario calerà sulla serie con gli episodi 13 e 14 dal titolo Una agghiacciante verità e Legami di sangue in cui Hailey assisterà per caso ad un incidente stradale.

Una macchina finirà nel fiume con a bordo un uomo e una donna e mentre Hailey salverà solo l’uomo, la donna, Lisa, morirà. Solo alla fine gli agenti si ritroveranno sulle tracce del misterioso Blake Mullen, uno stalker che ha perseguitato e probabilmente stuprato parecchie donne. Infine, un uomo, David Page, viene ritrovato morto in casa sua con una mano mozzata e una scritta sulla parete fatta con il suo stesso sangue. Indagando sull’uomo, la squadra arriva a uno spacciatore ma mentre Voight lo sta interrogando, viene ritrovato un altro uomo morto con lo stesso modus operandi. Voight è convinto che si tratti di un serial killer. Platt scopre un terzo identico omicidio avvenuto a Des Plaines sei mesi prima, cosa succederà a quel punto?

Prima di scoprire cosa succederà nel finto finale di Chicago P.D. 9 in onda su Italia1 il 5 settembre prossimo, i fan si piazzeranno questa sera davanti alla tv per due nuovi episodi dal titolo Bugie e Al fine di proteggere in cui ci sono ancora altri morti di overdose a causa della partita di eroina tagliata male. Voight costringe Atwater a fare pressione su Jimmy per arrivare a Tovar. Quando Kevin e Jimmy vanno a prendere la droga, si trovano davanti gli uomini di Tovar che si prendono i soldi mentre la squadra interviene e arresta Jimmy che si convince a collaborare in cambio della libertà.

Nel secondo episodio, Miguel viene trovato morto in una discarica. Il modus operandi è quello dei Los Temidos. Dalle indagini, pare che Miguel sia entrato in contatto con la gang tramite il cugino. Quando gli agenti vanno a casa sua, trovano morto anche lui, stessa dinamica. Le indagini porteranno a Javier Escano che si scopre essere il famoso El León, il capo dei Los Temidos, cosa decideranno di fare a quel punto?