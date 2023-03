I fan dei Burzek possono finalmente tirare un sospiro di sollievo? Sembra proprio che la risposta sia arrivata qualche ora fa quando negli Usa è andato in onda l’episodio numero 17 della decima stagione della serie. Chicago P.D. 10 ha finalmente regalato uno scossone ai fan dei Burzek e tutto perché Burgess ha finalmente preso la sua decisione, ma cosa è successo e quale sarà la reazione dei fan?

Nell’episodio numero 17, Burgess si è lanciata nel bel mezzo di una chiamata per una rapina a mano armata in un minimarket. Quello che lei e il resto della squadra hanno appreso rapidamente è che c’erano due sospetti, inclusa una donna di nome Ruby, il cui kit di stupro è stato utilizzato per identificarla nonostante il suo no ritenendolo non etico.

ATTENZIONE SPOILER!

Chicago PD 10×17 ha rimesso Burgess e Ruzek di nuovo insieme soprattutto perché per lei il caso è stato catartico e sembra proprio che il momento della svolta sia vicino. Dopo il caso, Burgess ha finalmente accettato di portare Ruzek con lei a una sessione di terapia ed è lì che lui ha sostenuto che il disturbo da stress post-traumatico non aveva influenzato la loro relazione. Tuttavia, ha rivelato che a volte non si sente sulla stessa lunghezza d’onda di Burgess e questo ha colpito non poco quest’ultima che, dal canto suo, ha ammesso di essersi sempre sentita allo stesso modo con lui.

Il loro confronto termina così ma i fan hanno avuto modo di rifarsi una volta che i due sono arrivati a casa visto che Burgess ha ammesso si sentirsi troppo spaventata e di essersi allontanata da lui per questo. Proprio quando sembrava che stessero per salutarsi, Burgess attirò Ruzek per un bacio e i due si sono subito ritrovati in camera da letto. Tutto risolto quindi?

Ecco il video del momento: