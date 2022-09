I nuovi episodi di Chicago P.D. 9 non andranno in onda la prossima settimana e nemmeno l’altra ancora visto che Italia1 ha deciso di sospendere proprio oggi la corsa della serie nel suo prime time. Proprio come le sue sorelle, Chicago P.D. 9 oggi andrà in scena per l’ultima volta per quest’anno e questo significa che gli episodi rimasti ancora per completare questa stagione saranno al centro della programmazione estiva del prossimo anno, almeno in chiaro.

La corsa di Chicago P.D.9 si concluderà con l’episodio numero 14 dal titolo Legami di sangue in cui un uomo, David Page, viene ritrovato morto in casa sua con una mano mozzata e una scritta sulla parete fatta con il suo stesso sangue. Indagando sull’uomo, la squadra arriva a uno spacciatore Altuve, ma mentre Voight lo sta interrogando, viene ritrovato un altro uomo morto con lo stesso modus operandi.

Voight è convinto che si tratti di un serial killer. Platt scopre un terzo identico omicidio avvenuto a Des Plaines sei mesi prima. Una telecamera del traffico che inquadrava la casa della vittima ha ripreso due donne e una Volkswagen rossa. I detective riescono a risalire alla ragazza alla guida, Jackie, una ventiquattrenne complicata che ha abbandonato il fratello per andare a vivere in una comune con Micah e altre donne. Gli agenti capiscono che l’uomo le ha plagiate al punto da costringerle a uccidere delle persone con cui lui aveva avuto problemi in passato.

All’appello rimangono quindi otto episodi che andranno in onda su Italia1 in chiaro la prossima estate, molto probabilmente non prima di luglio, mentre su Sky Serie gli episodi sono andati in onda tra luglio e gli inizi di agosto. Cosa ne sarà di Voight e i suoi negli episodi finali?