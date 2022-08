I fan degli Upstead sono in crisi dopo l’annuncio dell’uscita di scena di Jesse Lee Soffer da Chicago P.D e adesso si chiedono le modalità con le quali andrà in scena questo addio, come finirà? Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio dell’uscita di scena dell’iconico Jay Halstead nel corso della decima stagione dello show in partenza in autunno negli Stati Uniti proprio tra qualche giorno e già il fatto che sia stato rivelato in anticipo lascia pensare che non morirà ma che potrebbe essere trasferito una volta ottenuto il posto di sergente, ma sarà davvero questo il modo in cui gli diremo addio?

Il fatto che nella serie il suo personaggio sia legato ad Hailey fa ben sperare perché sicuramente Jay non la lascerebbe mai di sua spontanea volontà ma l’annuncio dell’addio di Jesse Lee Soffer fa tremare i fan. Al momento l’attore non ha rivelato i dettagli del perché di questa decisione ma sui social ha confermato la notizia riportata poi da Variety:

“Voglio ringraziare gli incredibili fan per il loro incrollabile sostegno negli ultimi 10 anni e voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a Dick Wolf e a tutto il team di lavoro, a Peter Jankowski, Matt Olmstead, Derek Haas, Michael Brandt, Rick Eid, Gwen Sigan, alla NBC, alla Universal Television, ai miei colleghi e all’incredibile troupe. Realizzare questa serie, settimana dopo settimana, è stato un atto d’amore da parte di tutti coloro che ne hanno fatto parte. Sarò sempre orgoglioso di aver interpretato il detective Jay Halstead”.

Jay Halstead è apparso per la prima volta nel corso della seconda stagione di Chicago Fire che lanciò lo spin-off Chicago PD e in questi anni è stato uno dei pilastri della serie apparendo in tutti i 187 episodi andati in onda. Di recente il personaggio non solo è diventato fondamentale per il sergente Hank Voight ma ha sposato la detective Hailey Upton, cosa ne sarà quindi degli Upstead e di Jay?