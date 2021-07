Chicago P.D. 7 è al giro di boa. La programmazione di Italia1 continua la sua cavalcata nella #OneChicago e già la prossima settimana, il 6 agosto, saremo alle prese con un doppio episodio da urlo e che, ufficialmente, aprirà la strada verso il finale della stagione. Chi ha seguito la programmazione 2020 della serie prima negli Usa e poi sulle reti pay di Mediaset sanno bene che tutto si concluderà con l’episodio numero 20, e allora cosa ci attende la prossima settimana?

Chicago P.D. 7 andrà in onda il prossimo 6 agosto con gli episodi 11 e 12 dal titolo, rispettivamente, Le regole del quartiere e Il diavolo che conosci in cui, a seguito di tre rapine fatte ad alcuni nuovi locali di Canaryville, l’Intelligence si mette alla caccia dei colpevoli. Nel corso di un’operazione organizzata per arrestare uno spacciatore, la squadra scopre che questi è in realtà un poliziotto, e cerca un modo per incastrarlo.

Prima di scoprire cosa succederà venerdì, Chicago P.D. 7 andrà in onda anche oggi, 30 luglio, su Italia1 con un triplice episodio. Ad andare in onda saranno gli episodi 8, 9 e 10 dal titolo, rispettivamente, Nessun rimpianto, L’assoluzione e Compassione in cui una donna viene trovata uccisa e a seguito delle indagini si scopre il collegamento con un’altra donna scomparsa da sette anni.

Ecco uno dei promo originali degli episodi di oggi:

Nel secondo episodio, Halstead, logorato dai sensi di colpa, cerca di aiutare Angela e Bobby. Si trova però nel posto sbagliato al momento sbagliato e viene rapito insieme alla donna. Infine, Voight, a patto che Angela non racconti mai la verità sul defunto marito Marcus, la lascia libera nonostante abbia commesso un tentato omicidio. Cosa succederà a quel punto?

Quello di questa sera sarà l’ultimo appuntamento con un triplice appuntamento visto che da venerdì 6 agosto, Chicago P.D. 7 andrà in scena con due episodi.