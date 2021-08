Le prime immagini di Impeachment: American Crime Story non sollevano il sipario sui protagonisti della serie, ma introducono lo spettatore nei corridoi della Casa Bianca, per l’esattezza quelli che conducono allo Studio Ovale, adornati coi ritratti di tutti i Presidenti degli Stati Uniti d’America.

FX ha rilasciato un primo teaser di Impeachment: American Crime Story, l’attesissima terza stagione della serie antologica prodotta tra gli altri da Ryan Murphy, stavolta incentrata sullo scandalo sessuale che portò al procedimento di messa in stato d’accusa per il presidente Bill Clinton alla fine degli anni Novanta, segnando di fatto la fine della sua amministrazione.

Impeachment: American Crime Story debutterà il 7 settembre su FX negli Stati Uniti: questo primo teaser mostra la giovane stagista Monica Lewinsky, all’epoca ventiduenne, e il presidente in carica Bill Clinton, ma non svela i volti dei protagonisti, che sappiamo essere rispettivamente quelli di Beanie Feldstein e Clive Owen. La telecamera segue Lewinsky mentre confeziona un regalo per il Presidente, una cravatta accompagnata da un biglietto, e la nasconde in una cartellina prima di raggiungere lo Studio Ovale, annunciata dalla segretaria. Con una colonna sonora inquietante in sottofondo, la camminata della Lewinsky tra i ritratti dei Presidenti e la grafica sullo schermo introducono l’ambientazione della serie: siamo alla Casa Bianca nel 1995, quando “il presidente degli Stati Uniti ha avuto una relazione segreta con una stagista di 22 anni“.

Impeachment: American Crime Story si propone di raccontare il sexgate che ha travolto la presidenza Clinton a partire dalle storie di tre personaggi chiave: oltre all’affaire Lewinsky che ha innescato il procedimento di impeachment, ci sono le vicende di Paula Jones, la dipendente dello Stato dell’Arkansas che intentò una causa civile per presunte molestie subìte da Clinton mentre era in carica come Governatore, e Linda Tripp, la funzionaria che ebbe un ruolo cruciale nel far esplodere il caso Lewinsky nel 1998 registrando le conversazioni tra la stagista e il Presidente. Le due donne sono interpretate da Annaleigh Ashford e Sarah Paulson, mentre Edie Falco interpreta la moglie del Presidente e futura candidata alle presidenziali Hillary Clinton.