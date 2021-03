Ora è ufficiale il volto della Hillary Clinton di Impeachment: American Crime Story, la terza stagione della serie antologica di FX creata e prodotta da Ryan Murphy, il prolifico showrunner di serie cult come Glee, Nip/Tuck, American Horror Story e da ultima Ratched, solo per citarne alcune.

Edie Falco sarà la Hillary Clinton di Impeachment: American Crime Story, il nuovo capitolo dell’antologia dedicata a storie criminali che hanno segnato l’America: questa stagione si concentrerà sull’impeachment del 1998 a carico di Bill Clinton, che segnò la fine della sua presidenza per aver mentito sui suoi rapporti sessuali con la stagista della Casa Bianca Monica Lewinsky. Quest’ultima è anche produttrice esecutiva del progetto insieme al creatore della serie Ryan Murphy.

Edie Falco si cala nei panni della Hillary Clinton di Impeachment: American Crime Story unendosi al resto del cast che era già stato annunciato in precedenza: Clive Owen sarà il presidente Bill Clinton, Beanie Feldstein sarà nei panni della giovane Lewinsky, mentre la musa di Murphy Sarah Paulson avrà il ruolo di Linda Tripp, la talpa della Casa Bianca che fece esplodere lo scandalo registrando delle conversazioni private con la stagista, morta nel 2020 a 70 anni. Inoltre ci saranno Betty Gilpin nei panni di Ann Coulter, Annaleigh Ashford nei panni di Paula Jones e Billy Eichner nei panni del fondatore di Drudge Report Matt Drudge. La falco è nota soprattutto per il suo ruolo di Diane Wittlesey in Oz e per quello di Carmela Soprano nella serie HBO I Soprano, oltre che per il personaggio principale della serie Showtime Nurse Jackie.

Mancava solo la scelta della Hillary Clinton di Impeachment: American Crime Story per completare il cast di questo ambizioso progetto che punta a portare sullo schermo uno degli scandali più chiacchierati della storia politica americana, che fece di Clinton il secondo presidente nella storia degli Stati Uniti a subire l’impeachment dopo il democratico Johnson nel 1868. La terza stagione dell’antologia di Murphy arriva dopo American Crime Story: The People v. OJ Simpson del 2016 dedicata al processo del 1994/1995 per omicidio a carico dell’ex giocatore di football (interpretato da Cuba Gooding Jr.) e The Assassination of Gianni Versace del 2018, sull’omicidio dello stilista italiano per mano del serial killer Andrew Cunanan (interpretato da Darren Criss).