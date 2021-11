American Crime Story Impeachment esplora lo scandalo Sexgate, che coinvolse l’allora Presidente Bill Clinton e la sua stagista Monica Lewinsky, raccontandolo dal punto di vista delle donne.

La seconda stagione della serie antologica di Ryan Murphy è stata oggetto di alcune critiche da parte della vera Paula Jones, interpretata sullo schermo da Annaleigh Ashford.

Jones, un ex dipendente statale dell’Arkansas, ha svolto un ruolo fondamentale nell’impeachment dell’ex presidente Bill Clinton nel 1994, quando lei lo ha accusato di molestie sessuali. Il caso è stato risolto con un accordo di 850.000 dollari, ma è stato solo la punta dell’iceberg che avrebbe dato via all’indagine interna dell’FBI durante l’amministrazione Clinton.

Ciò che è narrato in American Crime Story Impeachment attinge, sì, a fatti realmente accaduti. Ma la serie di Ryan Murphy aggiunge anche molti elementi romanzati.

La vera Paula Jones ha criticato il modo “cartoonesco” in cui è stata rappresentata sullo schermo. Inoltre ha dichiarato di non essere mai stata consultata per raccontare la sua storia.

Parlando con il Los Angeles Times, l’attrice Ashford ha difeso la serie, dichiarando che comprende a pieno le critiche di Paula Jones:

Capisco quanto sia imbarazzante vedere che la tua storia venga raccontata mentre sei ancora viva per poterla raccontare per conto tuo. Ma spero che si possa vedere con quanta cura le abbiamo reso giustizia.

In un’intervista concessa a Inside Edition, Paula Jones ha definito la sua figura nella serie “imprecisa”. In particolare, ha criticato una scena in cui lei e suo marito hanno cercato di sfruttare la situazione per farlo lavorare nel mondo dello spettacolo:

Questo è così lontano dalla verità. Come possono ritrarre qualcuno in modo accurato se non viene nemmeno consultato?

Al contrario, la Jones ha notato come invece la vera Monica Lewinsky sia stata scelta come consulente alla produzione e alla sceneggiatura:

Trovo divertente che Monica possa avere una relazione dentro lo Studio Ovale, eppure la gente vuole ascoltare la sua storia. Per me non ha senso. Sono sempre stata evitata e presa in giro.

Tuttavia, dato che lo show vuole ritrarre gli eventi attraverso gli occhi delle donne coinvolte nello scandalo, molti si sono chiesti se il coinvolgimento della Lewinsky abbia portato a un trattamento di favore nella sua versione dei fatti, rispetto ad altre persone, come la Jones…

American Crime Story Impeachment va in onda ogni martedì sera su Fox.