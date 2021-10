Prende il via American Crime Story Impeachment su Fox, terzo capitolo del franchise antologico creato da Ryan Murphy, volto ad esplorare, di stagione in stagione, i casi di cronaca (nera e non) che hanno sconvolto l’opinione pubblica americana.

In questo senso si tratta dello scandalo politico-sessuale Sexgate che scoppiò nel 1998 e coinvolse l’allora Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e Monica Lewinsky, una stagista con la quale aveva avuto una relazione extraconiugale. Il caso ha superato i confini americani, e ha avuto anche ripercussioni di tipo giudiziarie in quanto l’FBI aprì un’indagine interna che aprì le porte al cosiddetto impeachment. Il Presidente mentì sulla sua storia con la Lewinsky e fu anche accusato di aver ostacolato la giustizia affinché la verità non saltasse fuori.

Lo scandalo sarà raccontato dal punto di vista delle donne protagoniste delle vicende narrate: oltre all’allora giovane stagista, che aveva 22 anni all’epoca dei fatti, vedremo Linda Tripp, amica della Lewinsky che lavorava al Dipartimento della Difesa, e Paula Jones, la giornalista che accusò il Presidente di molestie sessuali.

Nel cast di American Crime Story Impeachment troviamo: Clive Owen nel ruolo di Bill Clinton; Beanie Feldstein è la stagista Monica Lewinsky; Sarah Paulson è Linda Tripp; Annaleigh Ashford è la giornalista Paula Jones; Edie Falco è Hillary Clinton, moglie del Presidente e First Lady; Margo Martindale interpreta Lucianne Goldberg; e Cobie Smulder è Anne Coulter, scrittrice e opinionista statunitense.

Stasera, 19 ottobre, andranno in onda i primi due episodi; i successivi saranno trasmessi uno a settimana, ogni martedì. Il primo episodio di stasera si intitola La trappola, ed ecco la sinossi:

Dopo la morte del suo capo, Linda Tripp, membro dello staff della Casa Bianca, viene trasferita al Pentagono dove incontra Monica Lewinsky. Paula Jones decide di citare in giudizio il presidente per molestie sessuali.

A seguire, l’episodio dal titolo Il Presidente mi ha baciata:

Monica rivela a Linda di avere una relazione con l’uomo più potente del mondo.

L’appuntamento con American Crime Story Impeachment su Fox (canale 116, Sky) è a partire dalle 21:00.