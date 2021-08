Dove servirà il Green Pass dal 6 agosto e dunque in quali luoghi sarà necessario esibire la certificazione verde obbligatoria. Mancano due giorni all’entrata in vigore dell’ultimo decreto Draghi in materia: il documento era già richiesto in specifici casi come per feste e cerimonie civili e religiose e pure per accedere a residenze sanitarie e assistenziali. Ai luoghi appena citati se ne aggiungono altri di comune utilizzo dal prossimo weekend.

Ecco dove servirà dunque il Green Pass, considerando che praticamente rientrano nella lista tutti i luoghi pubblici al chiuso:

ristoranti, tavole calde, esercizi per il consumo di cibo e bevande al chiuso;

esercizi per il consumo di cibo e bevande al chiuso; spettacoli culturali e di vario genere aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

e di vario genere aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, pinacoteche, mostre , gallerie e altri istituti e luoghi della cultura;

, gallerie e altri istituti e luoghi della cultura; piscine, palestre, centri per sport di squadra e benessere, anche presso strutture ricettive, ma sempre limitatamente alle attività al chiuso;

centri per sport di squadra e benessere, anche presso strutture ricettive, ma sempre limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere;

convegni e congressi;

e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento;

parchi tematici e di divertimento; centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;

e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

sale scommesse, sale bingo e casinò; in occasione di concorsi pubblici.

Una volta chiarito dove servirà il Green Pass dal prossimo 6 agosto, va detto che proprio la certificazione verde potrà essere ottenuta a seguito di due o anche solo una dose di vaccino oppure dopo un tampone molecolare o rapido eseguito nelle precedenti 48 ore o a seguito di una guarigione dalla malattia Covid-19.

Dall’obbligo di presentare la certificazione verde sono dispensati i minori di 12 anni per i quali non è prevista apposita campagna vaccinale. Si potranno dunque frequentare tutti i luoghi menzionati in questo approfondimento in Italia senza alcun documento a seguito, né digitale né cartaceo. Queste le disposizioni ora previste ma che potrebbero pure cambiare con l’introduzione di eventuali nuovi decreti del Governo Draghi di qui a qualche settimana.