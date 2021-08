Jennifer Aniston, 52 anni e una carriera da attrice da commedia tra le più amate d’America, è oggi nel suo periodo più sereno. Dopo una vita sentimentale fatta di alti e bassi, due matrimoni e due divorzi (Brad Pitt e Justin Theroux), la sofferenza di essere continuamente inseguita e bersagliata dal gossip, oggi l’attrice di Friends ha affidato il suo benessere fisico e mentale alla meditazione.

Ma per raggiungere l’equilibrio odierno Jennifer Aniston ha fatto anche ricorso alla terapia, per affrontare i contraccolpi della fama e l’ossessione dei giornali e dei media nei suoi confronti. Diventata un’icona a soli 25 anni per la sua partecipazione a Friends, come ha ricordato nella recente reunion del cast, era impreparata agli effetti collaterali di una popolarità globale, come pure tutti i suoi colleghi della sit-com.

Ora Jennifer Aniston ha una carriera che ha saputo smarcare dall’idea di fidanzatina d’America che negli anni Novanta aveva fatto il suo successo, sta per tornare su AppleTv+ con la seconda stagione di una serie coraggiosa come The Morning Show e ha trovato una serenità che le deriva dai rapporti umani e dalla pratica di yoga e meditazione, come ha raccontato a People.com che le dedica la copertina dell’ultimo numero.

Sono in un periodo davvero tranquillo. Ho un lavoro che amo, ho persone nella mia vita che sono tutto per me e ho dei bellissimi cani. Sono solo un essere umano molto fortunato e benedetto. Medito ogni giorno e mi siedo in silenzio, scrivendo. Solo questo. E qualsiasi tipo di pratica yoga è la mia meditazione. Ho solo fede in un quadro più ampio, immagino. E credo nell’umanità, anche se è così facile scoraggiarsi, ma lo faccio.

Jennifer Aniston ha anche raccontato quanto sia stato importante per lei andare in terapia, aspetto che accomuna molti attori: di recente anche Jaime Lorente de La Casa di Carta ha confessato di aver fatto ricorso alla psicoterapia per lo stesso motivo, ovvero non riuscire a gestire l’interesse mediatico morboso nei suoi confronti.

L’autoconsapevolezza è la chiave. Ho davvero ottenuto molto dalla terapia. Dal semplice fatto di essere una persona pubblica, derivano molte cose incredibili. Ma ci sono anche molte cose difficili, perché siamo solo umani e tendiamo a camminare in giro con i riflettori puntati sulle nostre teste.

Jennifer Aniston ha anche raccontato che la pervasività dei media è tale che nemmeno i suoi parenti e amici smettono di credere a tutto quanto leggono sui tabloid e le fanno domande del tipo “‘Cos’è questo? Stai per avere un bambino? Ti sposi?’ “. Domande a cui l’attrice non può far altro che rispondere: “‘Oh, perbacco, quanti anni ti ci vorranno per ignorare certe stupidaggini?’“. Oggi la Aniston si sente in pace con se stessa, si definisce una persona di “buon cuore” e “una grande amica“. Ed è questo a fare la sua felicità.