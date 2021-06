Il debutto di The Morning Show 2 su Apple TV+ avverrà a ridosso dell’autunno, ma c’è già un primo teaser che annuncia qualche novità per questa serie drammatica ad ampio budget, partita in sordina ma poi riuscita a distinguersi tra i titoli originali del catalogo dello streamer di casa Cupertino.

The Morning Show 2 debutterà il 17 settembre su Apple TV+ – rilasciata con un episodio a settimana – con una stagione che prende le mosse dal finale della prima, arrivata sulla piattaforma alla fine del 2019. La serie ha raccontato in modo avvincente e realistico i meccanismi che si sviluppano in un ambiente di lavoro misogino e maschilista, attingendo dalle cronache sulle denunce di molestie e dal dibattito pubblico che è esploso dopo il caso Weinstein intorno al tema delle molestie sessuali in ambito professionale, cavalcando l’onda del movimento femminista #MeToo.

The Morning Show 2 parte dalla clamorosa rivelazione del finale del primo capitolo: il pubblico ha lasciato la giornalista e conduttrice tv veterana Alex Levy (Jennifer Aniston, vincitrice dello Screen Actors Guild Award per la migliore attrice in una serie drammatica per questo ruolo nel 2020) e la nuova arrivata Bradley Jackson (Reese Witherspoon, nominata ai Golden Globe come miglior attrice e produttrice per la serie), hanno deciso di rivelare alla nazione in diretta tv l’ambiente tossico e molesto in cui hanno realizzato il loro show mattutino, accusando la loro emittente UBA di aver insabbiato e coperto azioni orribili, comprese quelle dell’ex anchorman di punta e co-conduttore di lunga data del programma Mitch Kessler (Steve Carell).

All’inizio di The Morning Show 2, le protagoniste dovranno affrontare l’onda d’urto di quelle rivelazioni bomba, come anticipa il teaser trailer rilasciato da Apple TV+ per la seconda stagione: da queste prime scene inedite, si evince che Alex ha deciso di lasciare lo spettacolo che l’ha resa una star, affrontando per questo l’irritazione di Bradley, che ritiene il suo gesto un tradimento alla squadra. Nel frattempo, Mitch cerca di difendersi diffondendo la sua versione della storia.

The Morning Show 2 introdurrà anche dei nuovi personaggi: nel teaser si intravedono Greta Lee nei panni di Stella Bak, un prodigio del settore della tecnologia che si unisce al team esecutivo di UBA, Hasan Minhaj nei panni di Eric Nomani, un nuovo membro del team titolare di Morning News e l’annunciata partecipazione di Julianna Margulies di The Good Wife come Laura Peterson, una giornalista di UBA che si ritrova a intervistare Alex.

The Morning Show 2 è stata annunciata da Apple TV+ solo all’inizio del 2021 e le riprese sono state realizzate tra febbraio e maggio.