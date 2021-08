Mese di repliche di lusso in compagnia de La Verità sul Caso Harry Quebert e Riviera su La5. La programmazione della rete dedicata alle donne e all’amore prende forma con un doppio prime time assolutamente da non perdere soprattutto se non avete mai avuto modo di vedere la serie tv con Patrick Dempsey, il dottor Stranamore di Grey’s Anatomy.

Mediaset fa sapere di aver piazzato in prima serata le repliche de La Verità sul Caso Harry Quebert e Riviera a partire da questa sera. L’appuntamento di oggi, 3 agosto, è fissato con gli episodi della prima stagione di Riviera, il drama ideato da Neil Jordan, con protagonisti Julia Stiles, Lena Olin, Anthony LaPaglia, Poppy Delevingne.

La serie andrà in onda dal primo episodio per un totale di due ogni martedì in seconda serata, dalle 23.00 circa. In particolare, chi guarderà Riviera per la prima volta, avrà modo di conoscere Georgina, appena sposata con il miliardario Constantine. La felicità dura poco visto che suo marito viene ucciso nell’esplosione di uno yacht e a quel punto lei dovrà fare i conti con violenze, bugie e omicidi lasciando la sua zona di comfort per proteggere la sua famiglia e non solo.

Altra storia per La Verità sul Caso Harry Quebert. La mini serie diretta da Jean-Jacques Annaud, basata sull’omonimo romanzo scritto da Joël Dicker, continuerà ad andare in onda in replica per la prima parte del mese di agosto. Al fianco di Patrick Dempsey nel cast troveremo Ben Schnetzer, Damon Wayans Jr., Kristine Froseth, Kurt Fuller, Wayne Knight, Don Harvey, Colm Feore, Virginia Madsen e Ron Perlman.

Gli ultimi quattro episodi andranno in onda tra il 6 e il 13 agosto con rivelazioni importanti e sconvolgenti, chi è l’assassino e cosa è successo davvero a Nola e cosa nasconde Harry? Saranno due settimane al cardiopalma, questo è certo.