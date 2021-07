Che ci fosse una buona chimica tra Ellen Pompeo e Patrick Dempey non era solo una sensazione del pubblico di Grey’s Anatomy. Ellen Pompeo ha rivelato un gustoso retroscena dal set della serie, relativo ai primi anni di produzione del medical drama: quando la storia tra Meredith e Derek prendeva forma sullo schermo, la vita privata dell’attrice subiva qualche contraccolpo.

L’intesa tra Ellen Pompeo e Patrick Dempsey e in generale il buon clima che si era instaurato col cast iniziale ha contribuito all’esplosione di popolarità della serie nel 2005. La storia d’amore della protagonista col chirurgo soprannominato McDreamy ha però ingelosito il marito di Ellen Pompeo, Chris Ivery, che ci ha messo un po’ a digerire le scene passionali tra i due.

I baci tra Ellen Pompeo e Patrick Dempsey, in particolare, hanno infastidito Ivery nei primi anni di Grey’s Anatomy. Lo ha raccontato la stessa attrice nel più recente episodio del podcast Ladies First con Laura Bruno per InStyle.

Il povero ragazzo non aveva idea della situazione in cui si stava cacciando. Ricordo che all’inizio è stato davvero difficile per lui. Pensava tipo: “Questo non è quello che ho scelto. Vai a lavorare e devi limonare con quello. Mi piace Patrick e tutto il resto, è un bravo ragazzo, ma siamo seri?’

L’intesa tra Ellen Pompeo e Patrick Dempsey è stata un toccasana per lo show. In generale durante i primissimi periodi sul set il cast si è divertito molto, ma le cose non sono sempre state facili: secondo la Pompeo c’era anche molta competizione, qualche litigio occasionale, tensioni inevitabili quando ci sono così tante persone a lavorare insieme. Inoltre ha aggiunto che ci sono voluti dieci anni perché ottenesse in termini di stipendio – 20 milioni di dollari a stagione – ciò che crede di meritare in quanto protagonista di uno show di successo come questo. Un riconoscimento che ha ottenuto solo quando ha iniziato a parlare con ABC Studios in termini di profitti generati.