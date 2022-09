Patrick Dempsey sembra fiducioso riguardo il futuro di Grey’s Anatomy, anche senza Ellen Pompeo, e per un motivo ben preciso: la serie non è mai stata solo un’epopea personale, ma ha tratto la sua forza dall’esistenza di un gruppo di personaggi tutti in grado di reggere potenzialmente la trama. Per questo, non è detto che ora Grey’s Anatomy non possa rinnovarsi con un nuovo parterre di attori.

Patrick Dempsey ne sa qualcosa, d’altronde. Ha interpretato il personaggio di Derek Sheprherd per 11 stagioni nel medical drama di ABC, uscendo di scena tra presunte liti con la produzione e rumors poco lusinghieri sul suo carattere. Anni dopo c’è stata una riappacificazione, culminata nel ritorno in scena del suo personaggio, in versione onirica, nella stagione 17. E ora che anche la storica protagonista Pompeo lascia la serie, restando in scena in soli 9 episodi per la stagione 19, l’ex McDreamy spende parole di speranza sulla prosecuzione del longevo show medico.

Per Patrick Dempsey il futuro di Grey’s Anatomy sta proprio nella scommessa di rinnovare il gruppo di medici al centro della trama, con una nuova classe di tirocinanti, applicando però la stessa formula vincente di sempre, ovvero alternare dramma, azione e sentimenti. L’attore ha parlato con CinemaBlend di come s’immagina la nuova Grey’s Anatomy senza Ellen Pompeo e ha sottolineato proprio l’aspetto della coralità come fattore di successo.

Penso che si sia sempre trattato del cast e dell’ensemble. Penso che la forza sia stata nel cast stesso e in tutti i personaggi, e così tante persone diverse possono relazionarsi con i diversi personaggi ora. C’era una magia. C’era qualcosa di speciale. C’era un sacco di dramma. E vedremo se questo nuovo tipo di classe di matricole sarà in grado di continuare.

Patrick Dempsey ha anche espresso il desiderio di tornare a lavorare con Ellen Pompeo, in occasione del loro incontro all’evento D23 Expo 2022 di Disney in cui entrambi sono stati premiati come “leggende” nell’ambito della Legends Awards Ceremony.

Continua a leggere su optimagazine.com