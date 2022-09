Patrick Dempsey è diventato biondo platino e ha fatto il suo debutto con la nuova capigliatura all’evento D23 Expo di Disney, durante il quale ha ricevuto il premio come Disney Legend. Nell’occasione ha anche ritrovato la collega Ellen Pompeo, premiata con lo stesso riconoscimento: entrambi sono stati onorati per essere diventati delle leggende grazie a Grey’s Anatomy, prodotta da ABC Studios (parte dei Disney Television Studios).

Patrick Dempsey è apparso all’evento con i capelli estremamente schiariti. L’ex star di Grey’s Anatomy ha spiegato a Deadline il motivo di questo radicale cambio di look: non è diventato segretamente un Targaryen in House of the Dragon, semplicemente sta interpretando un ruolo completamente diverso da quelli approcciati finora nella sua carriera. Il ruolo che ha richiesto questo aspetto specifico è quello del pilota Piero Taruffi nel film sulla scuderia Ferrari, che si sta girando in queste settimane a Reggio Emilia.

Sto facendo un film in Italia sulla Ferrari in questo momento, che è diretto da Michael Mann. Mi sto divertendo molto. Sto guidando molte macchine veloci. Interpreto un pilota di auto da corsa chiamato Piero Taruffi che vince la Mille Miglia del 1957. È un lavoro da sogno.

Patrick Dempsey è certamente a suo agio in questi panni, visto che è anche un pilota di automobili professionista e ha partecipato a diverse gare internazionali. Inoltre è affiancato da un cast all star che comprende he Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari, Penélope Cruz come Laura Ferrari, Shailene Woodley nei panni di Lina Lardi e Jack O’Connell nei panni di Peter Collins.

Al D23 Expo Patrick Dempsey ha anche espresso il desiderio di tornare a lavorare con Ellen Pompeo, con cui ha condiviso il set di Grey’s Anatomy dal 2005 al 2011, ricordando che “è sempre stata una relazione davvero speciale quella che Ellen ed io abbiamo avuto insieme davanti allo schermo e anche dietro“.

