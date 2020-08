Diavoli e La Verità sul Caso Harry Quebert, doppia maratona nel weekend in compagnia di Patrick Dempsey

Cosa guardare in questo penultimo weekend di Agosto? Una doppia maratona all’insegna di Patrick Dempsey, l’amato dottor Stranamore di Grey’s Anatomy. Diavoli e La Verità sul Caso Harry Quebert sono le serie previste in questi due giorni per gli abbonati Sky e per gli amanti delle serie tv e, seppur in tinte diverse, del giallo. L’appuntamento è fissato per oggi, 22 agosto, e domani, su Sky Atlantic a partire dalle 14.15 quando prenderà il via la maratona della prima e unica stagione della serie La Verità sul Caso Harry Quebert.

In questo caso Patrick Dempsey è coinvolto nel crime thriller ispirato al caso editoriale di Joel Dicker in cui uno scrittore (Ben Schnetzer alias Marcus Goldman) è coinvolto nell’indagine per omicidio di cui è accusato il suo mentore, il celebre Harry Quebert. Sarà proprio da qui che inizierà un viaggio a ritroso che porterà a galla la verità non solo sul caso ma anche su quella che è stata la carriera di Quebert, per Marcus sarà una conferma o la caduta di un mito? La giovane e brava Kristine Froseth presterà il volto alla vittima su cui si concentreranno le indagini, la misteriosa e bella Nola.

La prima e unica stagione della serie è composta da 10 episodi che andranno in onda da oggi, a partire dalle 14.15, e fino alle 22.55. La maratona poi sarà sostituita dalla messa in onda di altre serie fino alle 13.50 di domani quando prenderà il via la maratona di Diavoli. A quel punto Patrick Dempsey vestirà i panni di un ricco e potente amministratore delegato americano della NYL, la banca per la quale lavora il piccolo squalo italiano, il trader Massimo Ruggero interpretato da Alessandro Borghi.

La serie in dieci episodi andrà in onda per tutto il pomeriggio di domani e anche nel prime time con il gran finale, lo stesso che risponderà alle domande aperte dalla prima stagione e che piazzerà le basi della seconda, già annunciata da Guido Maria Brera, lo scrittore del romanzo omonimo da cui la serie è tratta.

Diavoli e La Verità sul Caso Harry Quebert sono sicuramente serie molto diverse ma hanno in comune una venatura thriller che sicuramente saprà convincere anche i più restii, anche coloro che, presi da altri show, non hanno dato un’occasione a queste.