Gigi d’Alessio papà per la quinta volta. Questo è quello che Chi ha definito lo scoop dell’estate e che troveremo, ben documentato, proprio all’interno del suo nuovo numero in uscita domani. Da qualche settimana si parla del nuovo amore di Gigi d’Alessio, la giovane Denise di 26 anni più giovane, e adesso non solo ci sono le foto ufficiali, o quasi, ma anche un bel pancione che fa capolino tra le onde della loro calda estate al mare.

In particolare, il settimanale Chi pubblicherà nel numero in edicola da mercoledì 4 agosto lo scoop dell’estate e nel comunicato ufficiale che accompagnano la cover si legge: “le immagini esclusive della nuova vita dei componenti di quella che una volta era una delle coppie più amate dello spettacolo, quella formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano, infatti, non soltanto ha una nuova compagna, Denise (di 26 anni più giovane), ma diventerà padre in autunno”.

Per Gigi d’Alessio si tratta del suo quinto figlio visto che tre sono nati dal matrimonio con la moglie Carmela Barbato (Claudio, 1986, Ilaria 1992, Luca 2003) e uno è arrivato dal suo rapporto con Anna Tatangelo, Andrea, nato nel 2010. Adesso al suo fianco c’è la giovane fidanzata Denise Esposito, di ventisei anni più giovane di lui, che lo renderà padre per la quinta volta in autunno.

Nello stesso numero di Chi ci saranno anche le prime foto “ufficiali” di Anna Tatangelo insieme al suo nuovo compagno, il rapper Livio Cori. Tutte le immagini esclusive e i retroscena di questo scoop su Chi in edicola domani.

Al momento né Gigi d’Alessio e né Anna Tatangelo hanno comunicato il doppio scoop del settimanale di Alfonso Signorini, cosa succederà nelle prossime ore? Oltre all’ironia del popolo dei social, siamo sicuri che arriverà ben altro.