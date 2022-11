Al via la prevendita dei biglietti per Gigi D’Alessio a Napoli nel 2023. Uno Come Te torna in Piazza del Plebiscito, dopo il grande successo degli eventi che si svolti nel 2022 e trasmessi su Rai1.

GIGI – UNO COME TE – Ancora insieme sarà un eccezionale show con musica, grandi ospiti, ricordi e tante sorprese, per cantare ancora insieme le sue canzoni più amate e trascorrere una serata magica tra parole e note. Sul palco si alterneranno tanti amici, artisti del panorama musicale italiano e non solo, che si uniranno a Gigi D’Alessio per regalare ai presenti una serata magica all’insegna delle sue canzoni più belle.

Un viaggio a ritroso nel tempo, alla riscoperta delle sue hit e non solo è in programma in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Il concerto si svolgerà il 26 maggio 2023 e i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne a diverse fasce di prezzo. Si parte dai 45 euro per un posto nella tribuna numerata o nella poltrona numerata di categoria 5 per arrivare agli 85 euro per la poltrona di categoria 1. La poltrona di categoria 2 è in vendita al prezzo di 75 euro e la poltrona di categoria 3 a 65 euro per posto numerato.

La poltrona numerata di categoria 4 è disponibile al prezzo di 55 euro. Di seguito tutti i prezzi.

Prezzi biglietti per Gigi D’Alessio a Napoli nel 2023

Poltrona Numerata Cat 1: 85 euro

Poltrona Numerata Cat 2: 75 euro

Poltrona Numerata Cat 3: 65 euro

Poltrona Numerata Cat 4: 55 euro

Poltrona Numerata Cat 5: 45 euro

Tribuna Numerata: 45 euro