Non poteva di certo mancare ai festeggiamenti dei 30 anni di carriera del papà. LDA in Piazza del Plebiscito a Napoli c’è e si unisce al papà nella doppia serata-evento del 17 e del 18 giugno 2022. Il momento intimo di Gigi D’Alessio con il figlio Luca – LDA – è tra i migliori momenti dello spettacolo Gigi, Uno come te – 30 anni insieme, trasmesso in diretta su Rai1 (e si replica domani, ma solo in piazza).

Un papà presente che non ha voluto intromettersi né influire sul percorso di LDA fino a questo momento. Non lo ha pubblicamente sostenuto nel suo percorso nella scuola di Amici fino all’uscita di scena al serale. Non ha invitato i suoi fan a supportare la nuova avventura musicale di suo figlio e fino ad oggi non gli aveva mai dato spazio sul suo palco.

Tra i numerosi ospiti presenti al doppio concerto di Gigi in Piazza del Plebiscito a Napoli non poteva però non essere in elenco anche suo figlio LDA e proprio quello con il figlio Luca è uno dei momenti più emozionanti della serata.

LDa sale sul palco intonando Quello Che Fa Male e presentato da papà Gigi con una poesia di Eduardo De Filippo. Poi un momento intervista con Mara Venier, presente in ospedale quando Luca è nato perché Gigi si trovava in Australia. Una carrellata di ricordi tra padre e figlio mediati dalla conduzione di Mara Venier, “una sorella” per Gigi D’Alessio.

Gigi e Luca si sono accomodati su una panchina al centro del palco. Alle loro spalle la “zia” Mara per un viaggio nel tempo attraverso i ricordi più intimi del passato padre-figlio.

Poi di nuovo spazio alla musica e alla comicità.

Tutti gli ospiti di Gigi D’Alessio a Napoli.