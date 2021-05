Le parole di Anna Tatangelo su Gigi D’Alessio a Domenica In, nella puntata di domenica 30 maggio. Su Rai1, ospite di Mara Venier, Anna Tatangelo presenta il suo nuovo singolo, Serenata, e parla anche del rapporto con Gigi D’Alessio.

I due sono stati insieme per una storia d’amore durata 15 anni dalla quale è nato il figlio Andrea. Oggi la storia è giunta al capolinea ma tra i due non sembrano esserci problemi di comunicazione: sono rimasti, sembra, in buoni rapporti, per il bene del figlio.

Le parole di Anna Tatangelo su Gigi D’Alessio a Domenica In non sono rancorose. L’artista lo ringrazia perché con lui è cresciuta molto e lo ringrazia anche per la nascita del figlio Andrea, che definisce “grande stabilità”. A Gigi D’Alessio sarà grata a vita.

“Ringrazio Gigi, con lui sono cresciuta, ho un figlio e la vita va avanti. Andrea è la mia grande stabilità. Gli sarò grata a vita“, le sue parole a Domenica In il 30 maggio.

Anna Tatangelo però si guarda anche indietro. All’inizio della storia con Gigi D’Alessio la sua vita non è stata per niente semplice e ha dovuto fare i conti con il gossip e con le indiscrezioni della stampa. Quando i due si stavano avvicinando infatti, numerose sono state le intrusioni delle pagine di gossip e in relazione a quel momento dice: “Mi guardo indietro e dico ‘come ho fatto?’ Mi sentivo troppo sola“.

Non sono mancati giudizi affrettati sulla relazione sentimentale di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, anche causati dalla grande differenza di età tra i due. Lui 54 anni, lei 34: sono 20 gli anni che li dividono ma che non hanno impedito loro di costruire una famiglia.

Anna Tatangelo adesso è felicemente single. I flirt attribuitele nel corso degli ultimi mesi non si sono rivolti fondati.