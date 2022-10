Dopo tanta paura e quel messaggio che aveva fatto preoccupare i fan, LDA lascia l’ospedale. Il figlio di Gigi D’Alessio aveva postato su Instagram una foto che lo mostrava in un letto d’ospedale con un messaggio per il suo pubblico. Oggi il giovanissimo artista sta meglio ed è tornato a casa.

Il 13 ottobre LDA aveva scritto:

“Buonasera a tutti, per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l’evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo…inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto, ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito. Non è nulla di grave, tranquilli!”.

Non è dato sapere quale problema di salute avesse costretto LDA al ricovero e all’annullamento della data in Puglia. Nel frattempo i suoi fan lo hanno riempito di affetto con messaggi pieni di auguri di pronta guarigione. Proprio a loro LDA si rivolge nella nuova nota pubblicata sui social.

A meno di una settimana dal ricovero LDA lascia l’ospedale e si precipita sui social per rassicurare i fan. Ecco le sue parole:

“Ciao ragazzi, finalmente mi faccio vedere. Mi sono un po’ ripreso e sono già ripreso e sono già in studio, non mi fermo mai. Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato. Sto molto meglio”.